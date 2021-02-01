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01.02.2021 13:59
Рубрика: Власть

Песков назвал сроки определения формата Послания

Текст: Кира Латухина

Дата и формат Послания президента Федеральному собранию пока не определены. Понимание будет в ближайшие недели, ответил на вопрос журналистов пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Песков не исключил нового формата Послания президента

"Как только дата будет определена, мы проинформируем", - сказал Песков. На вопрос о том, будет ли оглашено Послание онлайн, он ответил, что пока нет никаких решений.

"Эпидемиологическая обстановка хотя и вызывает умеренный оптимизм у нас в стране, но она переменчива", - пояснил пресс-секретарь президента.

"На неделях, наверное, будет лучшее понимание", - заключил Песков.

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