Песков назвал сроки определения формата Послания

Дата и формат Послания президента Федеральному собранию пока не определены. Понимание будет в ближайшие недели, ответил на вопрос журналистов пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Как только дата будет определена, мы проинформируем", - сказал Песков. На вопрос о том, будет ли оглашено Послание онлайн, он ответил, что пока нет никаких решений.

"Эпидемиологическая обстановка хотя и вызывает умеренный оптимизм у нас в стране, но она переменчива", - пояснил пресс-секретарь президента.

"На неделях, наверное, будет лучшее понимание", - заключил Песков.