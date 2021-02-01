Журнал "Родина" продолжает авторский цикл очерков об известных деятелях государства, культуры и науки, которые работали в Императорской Публичной библиотеке

В романе "4338 год"1 (1837 г.) описаны "магнетические телеграфы"2, посредством которых живущие на далеком расстоянии разговаривают друг с другом, и "зеленые люди", спустившиеся с неба на "аэростате"3. Можно спорить о том, было ли это предсказанием телефона, радиосвязи, Интернета и рассказов о пришельцах4.

Но совершенно точно, что осуществилась другая знаковая идея автора романа, Владимира Федоровича Одоевского (1804-1869).

Обложка электронной версии книги В.Ф. Одоевского "4338 год". Издательский союз Andronum, 2016.

Известна его записка 1850 г. о необходимости создания публичной библиотеки в Москве5, куда в 1861 г. и перевезли коллекции Румянцевского музея6 из Санкт-Петербурга. Впоследствии фонды музея составили основу образованной в 1924 г. Российской публичной библиотеки имени В.И. Ульянова7 (бывшей "Ленинки", а ныне - Российской государственной библиотеки8).

Ну а сам автор идеи значительную часть жизни посвятил другой "Публичке", петербургской.

Рисунок к роману А.Н. Толстого "Аэлита".

"Трудолюбивый выше всякой меры"

В 1846 г. князь Одоевский был утвержден в должности помощника директора Императорской публичной библиотеки9. Этой деятельности он отдал более 15 лет, под началом двух директоров - Д.П. Бутурлина10, а потом М.А. Корфа11. "Трудолюбивый выше всякой меры"12, Владимир Одоевский интересовался всем, что его окружало, поэтому просто не мог миновать главное хранилище знаний империи.

Румянцевский музей. Английская набережная, д. 44. I половина XIX в.

А начал князь свою профессиональную карьеру в Московском архиве Коллегии иностранных дел в 1822 г.13, владея всеми языками, "живыми и мертвыми"14. Служебную деятельность продолжил в 1826 г. в Петербурге, в Цензурном комитете при Министерстве внутренних дел. По инициативе Одоевского в ходе пересмотра цензурного устава впервые были закреплены положения об авторском праве (1828 г.)15. После этого он получил место в библиотеке комитета и проработал там до 1839 г., участвуя в деятельности самых разных комиссий: по усовершенствованию правил следственной и пожарной части, использованию мер, весов и даже водопровода. С 1840 г. - чиновник Второго отделения Императорской канцелярии, задачей которого была кодификация законодательства16.

Дворцовая набережная, д. 22. Дом, в котором жил В.Ф. Одоевский.

В свободное от службы время занимался благотворительной17 и литературной18 деятельностью, был увлечен музыкой (исполнял, сочинял, изучал и экспериментировал19). Литературные труды Владимира Одоевского (от сказок20 до фантастических рассказов) основаны на занятиях философией и увлечении мистицизмом. Уже в молодом Одоевском видели Фауста21. Дом князя в столице22 стал местом встреч не только великосветской знати, но и литераторов23, музыкантов24, ученых25, получив название "академии".

"Кабинет Фауста" в РНБ.

Одоевский глубоко изучал естественные науки. Не случайно в Императорской библиотеке особое внимание придавал комплектованию новейшими иностранными изданиями по математике, физике, химии, технике, медицине. При его непосредственном участии тогда в библиотеке возникло "Отделение технологий"26 и создан кабинет средневекового ученого ("Кабинет Фауста") с собранием первопечатных книг27.

Встреча Нового 1835 года у В.Ф. Одоевского. Рисунок В.Ф. Одоевского. Январь 1835 г.

Перечень гостей за столом, сделанный Одоевским на полях рисунка.

В 1862 г. Одоевский оставил службу в Императорской публичной библиотеке28 и принял почетную должность сенатора. Владимир Федорович Одоевский был последним представителем старинного княжеского рода. Его последовательно жаловали званиями: камер-юнкера, камергера, гофмейстера. Как и эти звания, сенаторство не стало для Одоевского синекурой. Обер-прокурор К.П. Победоносцев писал, что "он работал усердно и был одним из внимательных и деятельных сенаторов"29.

Записная книжка М.Ю. Лермонтова, подаренная В.Ф. Одоевским Императорской публичной библиотеке.

1. Утопический роман В.Ф. Одоевского "4338 год: Петербургские письма" был написан в 1837 г. Это футуристический роман, события которого происходят в 4338 г. - за год до того, как комета Биэлы (3D/Biela) из семейства Юпитера, названная в честь немецкого астронома В. фон Биелы, столкнется с Землей согласно расчетам 1820-х гг., не подтвердившимся впоследствии. Роман впервые был полностью опубликован в 1926 г.

2. Одоевский В.Ф. 4338-й. Петербургские письма / ред. и вступ. ст. О. Цехновицера. М., 1926. С. 28.

3. Там же. С. 56. Кроме того, автор провидчески предсказывал: "...Настанет время, когда книги будут писаться слогом телеграфических депешей; из этого обычая будут исключены разве только таблицы, карты и некоторые тезисы на листочках. Типографии будут употребляться лишь для газет и для визитных карточек; переписка заменится электрическим разговором; проживут еще романы, и то недолго - их заменит театр, учебные книги заменятся публичными лекциями" (Там же. С. 60).

4. Поражает точное описание возможного использования Луны землянами в будущем: "Нашли способ сообщения с Луною: она необитаема и служит только источником снабжения Земли разными житейскими потребностями, чем отвращается гибель, грозящая Земле по причине ее огромного народонаселения. Эти экспедиции чрезвычайно опасны, опаснее, нежели прежние экспедиции вокруг света; на эти экспедиции единственно употребляется войско. Путешественники берут с собой разные газы для составления воздуха, которого нет на Луне" (Одоевский В.Ф. Указ. соч. С. 57).

5. ОАД РНБ. Ф. 1. Оп. 1. 1850 г. Ед. хр. 40: По предложениям касательно учреждения публичной библиотеки в городе Москве. Л. 14-17 об.

6. Граф Николай Петрович Румянцев (1754-1826) - государственный деятель, в годы Наполеоновских войн занимавший пост министра иностранных дел. Вошел в историю прежде всего как меценат, коллекционер крупного собрания книг, монет, рукописей, других этнографических и исторических материалов. Самым значительным собранием коллекции графа Румянцева стала обширная библиотека. Коллекции, и библиотеку граф Румянцев завещал "на пользу общую". В 1828 г. император Николай I подписал указ об учреждении Румянцевского музея, который был открыт для посетителей в 1831 г. Особняк Н.П. Румянцева в Санкт-Петербурге расположен по адресу Английская набережная, д. 44. С 1845 г. управление музеем было передано Императорской публичной библиотеке (ИПБ). В 1861 г. Румянцевский музей и библиотека были перевезены в Москву. Ныне в доме Н.П. Румянцева находится отдел Государственного музея истории Санкт-Петербурга.

7. С 1925 г. по 21 января 1992 г. она официально именовалась "Государственная библиотека СССР имени В. И. Ленина".

8. 22 января 1992 г. Указом Президента РФ Государственная библиотека СССР имени В. И. Ленина была преобразована в Российскую государственную библиотеку. Тем не менее над центральным входом в библиотеку была сохранена плита со старым названием. Напоминает о прежнем ее наименовании и станция Сокольнической линии Московского метрополитена "Библиотека имени Ленина".

9. Эта должность была предложена князю В.Ф. Одоевскому директором ИПБ Д.П. Бутурлиным, однако сохранились архивные данные, свидетельствующие о том, что князь сам очень хотел получить это место (ОР РНБ. Ф. 539: В.Ф. Одоевский. Оп. 1. Ед. хр. 96. Л. 243.).

10. Бутурлин Дмитрий Петрович (1790-1849) - военный историк, генерал-майор, сенатор, председатель известного цензурного "Бутурлинского комитета", директор ИПБ в 1843-1849 гг.

11. Граф Корф Модест Андреевич (1800-1876) - государственный деятель, статс-секретарь, действительный тайный советник, историк, директор ИПБ в 1849-1861 гг.

12. Общество посещения бедных (из записок В.А. Инсарского) //Рус. арх. 1869. Вып. 6. Стб. 1014.

13. По другим сведениям, после окончания в 1822 г. с золотой медалью Московского университетского благородного пансиона князь не служил. Он сблизился с молодыми сотрудниками Московского архива Коллегии иностранных дел публицистом А.И. Кошелевым, будущими писателем В.П. Титовым, историком литературы и академиком С.П. Шевыревым, поэтом Д.В. Веневитиновым и др., которых объединяло участие в литературно-философском кружке под названием "Общество любомудрия". Председателем этого общества, которое занималось главным образом изучением идеалистической немецкой философии, стал В.Ф. Одоевский (Голубева О.Д. В.Ф. Одоевский. СПб., 1995. С. 10). Московский период жизни молодого князя завершился женитьбой на О.С. Ланской, дочери покойного генерал-майора, гофмаршала и члена Гос. совета Степана Сергеевича Ланского (1760-1813), и переездом в 1826 г. в Санкт-Петербург.

14. Юноша свободно владел французским, немецким, итальянским, английским, испанским языками, знал церковнославянский, древнегреческий и латинский языки (Голубева О. Д. Одоевский Владимир Федорович // Сотрудники Российской национальной библиотеки - деятели науки и культуры: биогр. слов. СПб., 1995. Т. 1. С. 385).

15. В ст. 308 "Цензурного устава" 1828 г. отмечалось: "Общества, издающие книги или иные произведения науки и словесности, пользуются исключительным правом собственности на сии произведения, если автор им оное предоставил, в продолжение пятидесяти лет. По истечении сего времени такие произведения становятся собственностью публики, кроме лишь случаев, когда автор оных еще в живых и удерживает за собою сию литературную собственность" (URL: https://lenizdat.ru/articles/1124285/).

16. Обладая титанической работоспособностью, В.Ф. Одоевский работал чуть ли не целые сутки, был редактором выпуска переиздававшегося под началом главноуправляющего Второго отделения Д.Н. Блудова "Свода законов" (1842 г.), унифицировал законодательные основы, действующие в Закавказье, с общими законами Российской империи.

17. В конце 1830-х гг. вел. кн. Елена Павловна - жена вел. кн. Михаила Павловича, младшего брата императора Николая I - привлекла его к попечению о детских приютах и больницах для бедных. В 1844 г. стал учредителем Елисаветинской клинической больницы для малолетних детей, в 1846 г. - председателем Общества посещения бедных просителей в Санкт-Петербурге, в 1855 г. - председателем Комиссии по управлению Максимилиановской больницей, в 1859 г. - председателем Комитета по управлению Крестовоздвиженской общиной сестер милосердия и т. д.

18. Список журналов альманахов и газет, в которых выходили его литературные и критико-публицистические сочинения, огромен. Среди них: "Вестник Европы", "Сын отечества", "Мнемозина", "Московский телеграф", "Урания", "Северные цветы", "Современник", "Северная пчела", "Отечественные записки", "Русский архив", "Русская старина" и многие другие.

19. Он оставил целый ряд вальсов, хоралов, прелюдий, колыбельных, написал музыку на слова А.С. Пушкина "Дарует небо человеку", к стихотворению Н.А. Некрасова "Прости", к басне И.А. Крылова "Квартет". Стоял у истоков Русского музыкального общества и Московской консерватории.

20. До сих пор любовью детей пользуется сказка "Мороз Иванович", которая легла в основу многих мультипликационных и художественных фильмов. Первый сборник сказок В.Ф. Одоевского вышел в 1833 г. (Пестрые сказки с красным словцом, собранные Иринеем Модестовичем Гомозейкой... СПб., 1833).

21. В.Ф. Одоевский любил работать по ночам, его кабинет был заставлен этажерками с книгами, колбами, различными черепами, причудливыми, сконструированными им самим приборами. При этом свои химические, метафизические и естественнонаучные опыты он любил проводить в черном шелковом до пят сюртуке и с черным остроконечным колпаком на голове, что еще больше делало его похожим на средневекового алхимика (Муравьев В.Л. Последний квартет Бетховена: повести, рассказы, очерки. Одоевский в жизни. М., 1987. 399 с.).

22. В Санкт-Петербурге В.Ф. Одоевский жил во флигеле дома М.В. Ланской - матери его жены Ольги Степановны. Это угловой дом по адресу: Мошков переулок, д. 3/ Дворцовая наб., д. 22, впоследствии получивший название "Дом Г.А. Черткова". В настоящее время это жилой дом, на первом и втором этажах которого расположен детский сад.

23. В разное время в доме В.Ф. Одоевского побывал весь цвет столичной литературы: В.А. Жуковский, П.А. Вяземский, А.С. Грибоедов, И.А. Крылов, А.С. Пушкин, Н.В. Гоголь, М.Ю. Лермонтов, В.Г. Белинский, И.С. Тургенев, Ф.М. Достоевский, Л.Н. Толстой, Ф.И. Тютчев, И.А. Гончаров и др.

24. Регулярно посещали Одоевского М.И. Глинка, А.С. Даргомыжский, А.Г. Рубинштейн, М.А. Балакирев, А.Н. Серов. Во время своих визитов в Санкт-Петербург гостями Одоевского были и знаменитые зарубежные дирижеры и композиторы: Роберт и Клара Шуманы, Ференц Лист, Гектор Берлиоз, Рихард Вагнер.

25. Гостеприимством Одоевского пользовались химик Г.И. Гессен, археолог И.П. Сахаров, синолог отец Иакинф (Н.Я. Бичурин), путешественник по Сибири барон П.Л. Шиллинг и др.

26. Подробнее об Отделении искусств и технологий см.: Михеева Г.В. Отделение изящных искусств и технологии в Публичной библиотеке (1850-1930 гг.) // Вестн. Санкт-Петерб. гос. ин-та культуры. 2020. N 3 (44). С. 163-171.

27. "Кабинет Фауста" - готический зал построен и меблирован в средневековом стиле в 1857 г. по проекту архитекторов И.И. Горностаева и В. И. Собольщикова. Этот своеобразный уголок библиотеки напоминает европейскую монастырскую келью XV в., в котором собраны книги, изданные до 1501 г. - инкунабулы. В центре зала - статуя И. Гутенберга. Над капителями колонн надписи, которые гласят, что "здесь стоят первенцы типографского искусства" и "имя Иоганна Гутенберга - изобретателя книгопечатания - останется жить вечно".

28. По поступлении на службу в ИПБ В.Ф. Одоевский был назначен заведующим Румянцевским музеем и оставался им до перевода музея в Москву 1 августа 1861 г. Получив назначение сенатором в один из московских департаментов Сената, он уволился из ИПБ и переехал в родной город, где в Доме Пашкова был создан Московский публичный музеум.

29. Цит. по: Погодин М.П. Воспоминание о князе Владимире Федоровиче Одоевском // В память о князе Владимире Федоровиче: заседание Общества любителей российской словесности, 13 апр. 1869 г. М., 1869. С. 61-62.

Подбор иллюстраций выполнен Надеждой Щербак.