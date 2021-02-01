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Поэт и актер Виктор Коваль умер от коронавируса

Новости
    01.02.2021, 17:10
Текст:   Олег Усков

Российский поэт, художник, актер и артист дубляжа Виктор Коваль скончался в возрасте 73 лет 1 февраля. Об этом в своем Facebook сообщил поэт и писатель Сергей Гандлевский.

"Витя Коваль. Заочно представляя Коваля какому-нибудь новому знакомому, я говорил, что доведись мне объяснять инопланетянину или ребенку смысл слова ТАЛАНТ, проще было бы показать ему Витю", - написал он. Выражая соболезнования "родным и всем нам".

Позже Лев Рубинштейн уточнил в комментарии Агентству "Москва", что причиной смерти Коваля стал COVID-19.

"Да, умер сегодня утром. Причина все та же, как и у многих сейчас, - коронавирус", - сказал Рубинштейн.

Виктор Коваль родился 29 сентября 1947 года в Москве. Работал иллюстратором. Входил в поэтическую группу "Альманах", где состояли в том числе Пригов, Кибиров и Рубинштейн.

Снимался в кино: "Дело Румянцева", "К новому берегу", "Васек Трубачев и его товарищи" (брат Саши Булгакова), "Под золотым орлом", "Необыкновенное лето", "Заре навстречу", "Любушка", "Дружок".

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