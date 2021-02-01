Половина школьников Бишкека пока остаются дома из-за коронавируса

Возврат в школы Бишкека всех учащихся, который должен был произойти сегодня, власти решили отложить до конца месяца. По словам главного санитарного врача киргизской столицы Кубана Кундашева, это произошло из-за выявления случаев заболевания коронавирусом как среди детей, так и среди педагогов.

В данный момент посещение школ столицы разрешено ученикам 1,5,9 и 11 классов. При этом в учебных заведениях должны соблюдаться санитарно-эпидемиологические нормы.

По информации минздрава КР, на утро 1 февраля в республике выявлено 59 новых заразившихся COVID-19. Всего в стране зарегистрировано 84588 случаев заболевания, от осложнений, вызванных вирусом, скончались 1412 человек.