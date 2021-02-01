Москвичей старше 45 лет научат искать работу

Специальный образовательный курс по поиску работы для москвичей старше 45 лет открыл Центр развития карьеры "Техноград".

Курс называется "6 навыков эффективного соискателя". Тему нового курса выбирали голосованием на сайте "Активный гражданин", более 19% респондентов поддержали направление для соискателей старше 45 лет. На занятиях учат правильно подчеркнуть в резюме профессиональные навыки, расширить поиск работы и многое другое. Занятия проходят бесплатно.

Как рассказал руководитель столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин, тренинги будут проходить в онлайн-формате с 3 по 12 февраля, курс состоит из семи вебинаров. Длительность вебинара составляет от полутора до двух часов.

Напомним, что в прошлом году инициатива заинтересовала около 160 тысяч москвичей.