Сотрудника ФБК Ляскина суд ограничил в общении и пользовании интернетом

Сотруднику ФБК (внесен Минюстом России в реестр иноагентов) Николаю Ляскину избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий до 23 марта 2021 года. Такое решение принял Басманный суд Москвы. В пресс-службе суда сообщили, что Николаю Ляскину запрещено находиться вне пределов жилого помещения, за исключением ежедневной прогулки в период времени с 16:00 до 18:00, общаться с другими фигурантами уголовного дела, отправлять и получать почтово-телеграфные отправления и пользоваться интернетом.

Николай Ляскин проходит по уголовному делу о нарушении санитарно-эпидемиологических правил (ст. 236 УК РФ) на несанкционированной акции 23 января. Он был задержан 30 января через несколько часов после выхода из спецприемника, где он отбыл семь суток ареста по статье о повторном нарушении правил проведения акции (ч. 8 ст. 20.2 КоАП). Этим же решением Басманный суд отказал в удовлетворении ходатайства следователя об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении Ляскина.