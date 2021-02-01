В Новой Москве мужчина убил двоих друзей

В одном из жилых кварталов Новой Москвы убиты двое мужчин.

Как сообщает столичное ГСУ СК, преступление было совершено в доме на улице Липовый парк в Коммунарке. Во время ссоры пьяный мужчина набросился на своих друзей. Оба получили смертельные ранения. Один скончался в квартире, второй - около лифта.

Оперативники быстро задержали 38-летнего подозреваемого, жителя Владимирской области. На допросе у следователя он во всем признался. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ - "Убийство двух человек". Скоро суд изберет владимирцу меру пресечения.