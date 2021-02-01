Циклон нарушил авиасообщение на Камчатке

Авиасообщение между Петропавловском-Камчатском и Пенжинским, Олюторским, Карагинским, Алеутским, Тигильским районами Камчатского края временно закрыто из-за циклона, накрывшего регион.

В перечисленных муниципальных образованиях, а также в Усть-Камчатском и Усть-Большерецком районах прошли сильные снегопады. Из-за этого ограничено также движение автотранспорта. В условиях ограниченной видимости закрыты дороги "РКЗ-66 - Крутоберегово", "Начикинский с/х - Усть-Большерецк - поселок Октябрьский с подъездом к пристани Косоево - колхоз имени Октябрьской революции" и Тигиль-Палана.

В региональном министерстве транспорта и дорожного строительства сообщают, что в Петропавловске-Камчатском, Вилючинске и Елизовском районе обильных осадков не наблюдалось. Сбоев в работе дорожной сети там нет.

"В целом больших нареканий в адрес уборки дорог регионального и муниципального значения министерством не выявлено. Продолжаем находиться в полной готовности к возможным изменениям погоды: сил и средств у нас достаточно", - отметил глава министерства Владимир Каюмов.