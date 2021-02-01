В Хабаровском крае произошел разлив нефтепродуктов

Новости

Байден встретится с сенаторами, предложившими урезать пакет поддержки экономики 06:52
В Корее из-за птичьего гриппа уничтожили почти 25 миллионов кур 06:38
Синоптики рассказали о приходе аномального тепла в Россию 05:57
Эпидемиолог: В России весной ожидается снижение заболеваемости COVID-19 05:53
Военные Мьянмы задержали президента страны и объявили ЧП 05:44
Эпидемиолог оценил вероятность заражения новыми штаммами коронавируса 05:15
В Польше смягчат санитарные ограничения по коронавирусу 05:05
Reuters: В Мьянме задержаны президент страны и госсоветник 04:48
Трамп нанял двух новых адвокатов в команду по импичменту 04:46
Роспотребнадзор предупредил об уловках мошенников на фоне пандемии COVID-19 04:24
Финансист перечислил случаи, когда банк оставляет себе часть вклада 04:23
Вильфанд: Суровая зима придет в Москву в конце недели 03:35
В Роструде напомнили о длинной рабочей неделе в феврале 03:28
Карантин в Израиле продлили до 5 февраля 03:21
НИИ гриппа: Новые штаммы коронавируса в России не циркулируют 02:48
Мультфильм "Душа" возглавил кинопрокат в России и СНГ 01:52
Британский ветеран-герой по сбору средств Том Мур госпитализирован с COVID-19 01:48
В Грузии с 1 февраля начнут снимать введенные из-за COVID-19 ограничения 01:39
Синоптик предупредил об аномальной погоде в феврале 01:30
В праздники россияне чаще всего покупали в аптеках маски и антисептики 00:56
Президент Милош Земан призвал применять "Спутник V" в Чехии 00:29
В Амстердаме полиция задержала более 30 участников протестов 00:17
Демонстранты в Ливане использовали против полиции 16 боевых гранат 31.01.2021
В Санкт-Петербурге арестовали семерых участников незаконной акции 31.01.2021
Президент Чехии назвал шумиху вокруг Навального "балаганом" 31.01.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Готовы ли вузы и студенты вернуться к очному обучению
Готовы ли вузы и студенты вернуться к очному обучению
Что должны знать родители о своих проблемных детях
Что должны знать родители о своих проблемных детях
Сегодня страна простится с великим артистом и гражданином Василием Лановым
Сегодня страна простится с великим артистом и гражданином Василием Лановым
01.02.2021 06:50
Рубрика: Происшествия

В Хабаровском крае произошел разлив нефтепродуктов

Текст: Артем Красиков

В районе села Верхнетамбовское Хабаровское края на 586 километре нефтепровода "Оха - Комсомольск-на-Амуре" произошел разлив нефтепродуктов.

Фото: Пресс-служба Росприроднадзора
В бухте Севастополя разлилось топливо из остатков корабля "Керчь"

Предварительно известно, что площадь загрязнения составляет 1600 квадратных метров. Причины порыва нефтепровода и ущерба окружающей среды выясняются.

Амурская бассейновая природоохранная прокуратура совместно с представителями различных ведомств проводит проверку исполнения законодательства об охране природы и о промбезопасности при эксплуатации опасных производственных объектов.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Общество Экология Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Хабаровский край

Главное сегодня

Песков назвал продление ДСНВ успехом Путина
МИД РФ: США сознательно поощряют протесты в России
В феврале россиян ждут три выходных подряд и 6-дневная рабочая неделя
Инфекционист спрогнозировал ослабление масочного режима в России
Синоптик предупредил об аномальной погоде в феврале
Вступил в силу новый регламент МВД по выдаче и замене паспортов
Специалисты назвали самое распространенное киберпреступление