В Хабаровском крае произошел разлив нефтепродуктов

В районе села Верхнетамбовское Хабаровское края на 586 километре нефтепровода "Оха - Комсомольск-на-Амуре" произошел разлив нефтепродуктов.
Предварительно известно, что площадь загрязнения составляет 1600 квадратных метров. Причины порыва нефтепровода и ущерба окружающей среды выясняются.
Амурская бассейновая природоохранная прокуратура совместно с представителями различных ведомств проводит проверку исполнения законодательства об охране природы и о промбезопасности при эксплуатации опасных производственных объектов.