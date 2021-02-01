Жительница Дзержинска присвоила себе ребенка знакомой

В Дзержинске у малолетнего ребенка оказалось два свидетельства о рождении. Как выяснилось, малыша попыталась присвоить себе женщина, работавшая няней в семье.

Весной прошлого года уроженка Таджикистана, имеющая постоянную регистрацию в Дзержинске, обратилась к своей знакомой землячке с просьбой посидеть с ее малышом в то время, пока она находится на работе. Няня привязалась к ребенку и обратилась в ЗАГС для получения свидетельства о рождении, указав ложные сведения о нем. В частности, о том, что она родила его дома, а не в роддоме.

Как сообщает прокуратура региона, муж няни дал ложные показания о том, что он был свидетелем рождения малыша. Органы ЗАГС выдали необходимые документы.

О том, что у ребенка есть два свидетельства о рождении, родная мама узнала после того, как няня отказалась его вернуть, мотивируя это тем, что они с мужем якобы являются настоящими родителями.

Прокурор Дзержинска направил в суд заявление об аннулировании актовой записи, его иск был удовлетворен в полном объеме. На мужчину, давшего ложные показания, завели уголовное дело. Мировой судья по Дзержинску оштрафовал его на 10 тысяч рублей. Постановление суда в законную силу не вступило.