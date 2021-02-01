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01.02.2021 18:07

"Россети Северный Кавказ" начали установку "умных счетчиков" в столице Чечни

В столице Чеченской Республики стартовали мероприятия "Россети Северный Кавказ" в рамках реализации комплексной программы снижения потерь электроэнергии, реализуемой холдингом "Россети" в республиках СКФО.
Фото: Пресс-служба "Россети Северный Кавказ" Фото: Пресс-служба "Россети Северный Кавказ"
Фото: Пресс-служба "Россети Северный Кавказ"

Энергетики реконструируют в городе Грозном 280 километров воздушных линий электропередачи (ВЛ), семь трансформаторных подстанций (ТП), установят 27 дополнительных ТП и смонтируют более 38 тысяч интеллектуальных приборов учета.

В Грозном специалистам предстоит самый большой объем работы - здесь четыре района и самое большое количество потребителей.

Напомним, реализация Программы снижения потерь электроэнергии в сетях АО "Чеченэнерго" - результат достигнутой договоренности главы Чеченской Республики, Героя России Рамзана Кадырова с министерством энергетики России и ПАО "Россети". Пилотный проект Программы стартовал в 2020 году в городе Аргун. Затем в соседнем Гудермесе, где на сегодняшний день установлено более 2,5 тысячи опор, смонтировано свыше 52 километров самонесущего изолированного провода и 1,5 тысячи "умных счетчиков".

- Это очень важный проект для Гудермеса, уверен, он даст городу новый импульс развития. Со своей стороны мы готовы поддержать энергетиков на любом этапе реализации этой значимой и своевременной инициативы, - подчеркнул заместитель главы Гудермесского района по вопросам строительства и ЖКХ Мехдин Эльбиев.

В ходе реализации мероприятий Программы энергокомпания по согласованию с администрациями муниципалитетов вводит временные ограничения в подаче электроэнергии на реконструируемых участках. Мера необходима для соблюдения норм безопасности.

- Без света непросто, конечно. Но, во-первых, нас всегда предупреждают о планируемых отключениях, во-вторых, специалисты работают ради нашего блага. Поэтому короткое время и потерпеть можно, - считает жительница республики Макка Умаева.

Пресс-релиз предоставлен "Россети Северный Кавказ"

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