Семья из четырех человек погибла из-за утечки газа на Ставрополье

В поселке Железноводском Предгорного района Ставрополья семья из четырех человек погибла в частном жилом доме. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры региона, трагедия по предварительным данным произошла из-за утечки бытового газа.

- В частном жилом доме произошла утечка бытового газа, в следствии чего погибли двое взрослых и двое детей 2009 и 2015 годов рождения, проживающие в указанном домовладении, - говорится в сообщении ведомства.

Прокуратура по факту инцидента организовала проверку. Сейчас специалисты устанавливают точные причины произошедшего.