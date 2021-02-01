Петербургские росгвардейцы спасли девушку, оказавшуюся в толпе из-за несанкционированной акции

Первую медицинскую помощь девушке, которой стало плохо 31 января в Санкт-Петербурге в Адмиралтейском проезде, оказали росгвардейцы.

В пресс-службе Главного управления Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области корреспонденту "РГ" сообщили, что Евгения (так зовут девушку) потеряла сознание, оказавшись в центре плотной толпы участков несогласованной акции.

Сотрудники ОМОН оказали ей первую помощь, привели в чувство, перенесли в служебный автомобиль и отвезли девушку в медицинское учреждение для получения квалифицированной помощи.

Медики считают, что росгвардейцы поступили правильно, не став дожидаться приезда "скорой помощи". Возможно, девушка потеряла сознание из-за проблем с сердцем. А в таком случае счет мог идти на минуты и даже секунды.

Напомним, это далеко не первый случай, когда росгвардейцы и полицейские приходили на выручку гражданам в ходе незаконных акций.