В Новгородской области разрешили работу фудкортов

В Новгородской области с 1 февраля разрешили открыть фудкорты в торговых центрах, сообщает пресс-служба правительства региона.

Отмечается, что на фудкортах должна быть возможность для соблюдения полутораметровой социальной дистанции между посетителями, а на одного человека должно приходиться не менее четырех квадратных метров площади.

Также в регионе отменили запрет на ночную работу для кафе и ресторанов.

Кроме того, в регионе проще будет проводить экскурсии. Если раньше в помещении при проведении экскурсии могло находиться не более пяти человек, то теперь - 15. Максимальное число посетителей на уличных экскурсиях увеличилось с 15 до 25 человек.

Также в Новгородской области разрешили проводить спортивные соревнования. Правда, к ним введены довольно жесткие требования. В частности, в помещении может находиться не более 50 спортсменов, каждый из которых должен перед проведений соревнований предъявить отрицательный ПЦР-тест на коронавирус. Во время соревнований спортсмены должны соблюдать социальную дистанцию.

В Новгородской области, как и во многих других регионах страны, заболеваемость COVID-19 постепенно снижается. В частности, если в конце декабря-начале января в регионе фиксировалось 210-220 новых случаев заболевания, то сейчас их число упало до 150 в сутки. Сократилось и число госпитализаций.