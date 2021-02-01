В Петербурге открылась запись на прививку от COVID-19 через госуслуги

В Петербурге с 1 февраля на городском портале государственных услуг открылась запись на вакцинацию от коронавируса. Еще один вариант записи, который вводится с сегодняшнего дня, - через Единую информационно-справочную службу "122", сообщает администрация Петербурга.

Так что теперь в городе работают четыре варианта записи на прививку. Напомним: желающие вакцинироваться могут также воспользоваться порталом "Здоровье петербуржца" либо колл-центром поликлиники. Увеличение числа вариантов связано с начавшейся массовой иммунизацией населения.

Как "РГ" сообщили в комитете по здравоохранению, ожидается прибытие в город еще 150 тысяч доз вакцины против коронавируса. В Петербурге привито уже более 30 тысяч горожан.

Прорабатывается вопрос открытия огромного прививочного пункта на базе павильонов ЛенЭкспо. Там будет организована централизованная вакцинация сотрудников предприятий.