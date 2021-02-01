Астраханку будут судить за незакрытый колодец, где утонул ребенок

Жительница Трусовского района Астрахани предстанет перед судом за причинение смерти по неосторожности: в принадлежащем ей канализационном колодце утонул шестилетний мальчик с соседнего двора, сообщили "РГ" в облпрокуратуре.

По информации ведомства, астраханка, пользовавшаяся колодцем десять лет, не позаботилась о том, чтобы у объекта была надземная часть и крышка, в связи с чем ребенок не заметил отверстия и оступился.

Как пояснили в пресс-службе следственного комитета по области, в тот день родители мальчика уехали в магазин, оставив ребенка с тетей. Он вышел на улицу и не вернулся. Мальчика нашли в колодце, спустя несколько часов.

Накануне в Трусовский районный суд поступило уголовное дело с аналогичным обвинением в отношении начальника участка МУП "Астраводоканал", ответственного за колодец, в котором погибла 11-летняя девочка. Как выяснили следователи, колодец стоял открытым и ничем не огороженным больше года.