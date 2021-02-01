Мишустин 2 февраля посетит Калмыкию

Премьер-министр Михаил Мишустин во вторник, 2 февраля совершит рабочую поездку в Республику Калмыкия.

В планах председателя правительства осмотр инфраструктуры Ики-Бурульского водопровода и совещание по вопросам водоснабжения. Он также намерен встретиться с представителями малого и среднего бизнеса республики, занятыми в сфере АПК.

Калмыкия входит в десятку регионов страны, для которых написаны индивидуальные программы социально-экономического развития. На прошлой неделе Мишустин побывал в другом таком субъекте Федерации - в Карелии.