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01.02.2021 22:00
Рубрика: Власть

Мишустин 2 февраля посетит Калмыкию

Текст: Владимир Кузьмин

Премьер-министр Михаил Мишустин во вторник, 2 февраля совершит рабочую поездку в Республику Калмыкия.

Фото: Дмитрий Астахов/Pool/ТАСС
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В планах председателя правительства осмотр инфраструктуры Ики-Бурульского водопровода и совещание по вопросам водоснабжения. Он также намерен встретиться с представителями малого и среднего бизнеса республики, занятыми в сфере АПК.

Калмыкия входит в десятку регионов страны, для которых написаны индивидуальные программы социально-экономического развития. На прошлой неделе Мишустин побывал в другом таком субъекте Федерации - в Карелии.

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