Завершено расследование дела против астраханского экс-премьера и его зама

Следственный комитет России передал в Генпрокуратуру РФ уголовное дело для решения вопроса об утверждении обвинения экс-председателя правительства Астраханской области и бывшего министра финансов региона в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекших тяжкие последствия, сообщается на сайте СК.

Следователи завершили расследование и пришли к выводу, что в 2018 году высокопоставленные чиновники без реальной необходимости привлекли для нужд региона 6,2 млрд. рублей кредитов в коммерческих банках под 7-8,5 процентов годовых, тогда как у них была возможность взять госкредиты более чем на два миллиарда рублей под 0,1 процентов годовых. В результате бюджету области причинен ущерб в более 405 млн рублей.

Обвиняемые находятся под стражей, их имущество под арестом.

Как писала "РГ" экс-председатель регионального правительства Расул Султанов и исполняющий обязанности министра финансов региона Виталий Шведов были задержаны в Астрахани в июле 2019 года. Уголовное дело в отношении чиновников расследовалось сотрудниками главного следственного управления СКР РФ.