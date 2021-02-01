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01.02.2021 17:48
Рубрика: Происшествия

Завершено расследование дела против астраханского экс-премьера и его зама

Текст: Наталья Коротченко

Следственный комитет России передал в Генпрокуратуру РФ уголовное дело для решения вопроса об утверждении обвинения экс-председателя правительства Астраханской области и бывшего министра финансов региона в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекших тяжкие последствия, сообщается на сайте СК.

Экс-мэра Владивостока обвинили в злоупотреблении полномочиями

Следователи завершили расследование и пришли к выводу, что в 2018 году высокопоставленные чиновники без реальной необходимости привлекли для нужд региона 6,2 млрд. рублей кредитов в коммерческих банках под 7-8,5 процентов годовых, тогда как у них была возможность взять госкредиты более чем на два миллиарда рублей под 0,1 процентов годовых. В результате бюджету области причинен ущерб в более 405 млн рублей.

Обвиняемые находятся под стражей, их имущество под арестом.

Как писала "РГ" экс-председатель регионального правительства Расул Султанов и исполняющий обязанности министра финансов региона Виталий Шведов были задержаны в Астрахани в июле 2019 года. Уголовное дело в отношении чиновников расследовалось сотрудниками главного следственного управления СКР РФ.

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