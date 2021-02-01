На Урале завели дело о покупке здания детсада по завышенной цене

В Челябинской области возбуждено уголовное дело по факту неэффективного расходования бюджетных средств в рамках нацпроекта "Демография". Контрольно-счетная палата региона выявила покупку здания детского сада по явно завышенной стоимости, рассказали в понедельник в прокуратуре региона.

Установлено, что при заключении муниципального контракта по приобретению помещений для размещения детского сада в городе Копейске их стоимость завышена на сумму свыше 25 миллионов рублей, - сообщила представитель прокуратуры Наталья Мамаева. - Указанные действия должностных лиц мэрии повлекли существенное нарушение прав и законных интересов государства.

По результатам прокурорской проверки в отношении неустановленного круга чиновников возбуждено уголовное дело о превышение должностных полномочий, предусматривающей наказание на срок до четырех лет лишения свободы.

Ход расследование поставлен на особый контроль, отметили в прокуратуре региона.