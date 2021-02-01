Новости

Появилось первое фото новой атомной подлодки Китая 16:05
На Урале завели дело о покупке здания детсада по завышенной цене 15:52
В Москве в доме из "Брата-2" нашли КПП-призрак 15:51
Вышел финальный трейлер трогательного фильма о собаке "Пальма" 15:39
Лукашенко поблагодарил синоптиков за сокращение ошибок в прогнозах 15:35
Троих террористов задержали в Ингушетии 15:33
Вирус африканской чумы обнаружили в Башкирии в печеночном паштете 15:25
На юге Ливана упал израильский беспилотник 15:21
Ради рекультивации Байкальского комбината могут изменить законы 15:20
Про "войну" Reddit с Уолл‑стрит снимут фильм 15:16
Полиция ищет разместивших вакансию для привлечения спортсменов на незаконные акции 15:14
В Москве объявлен "желтый" уровень погодной опасности 15:10
В Челябинске ввели единый билет на час поездок в транспорте 15:08
Путин отметил рост объемов банковских кредитов 14:41
Джиллиан Андерсон поделилась фотографиями со съемок "Короны" 14:35
Бывший шоураннер "Доктора Кто" предложил актера на роль нового Доктора 14:24
Конкурс "Мой первый бизнес" продлил прием заявок до 28 февраля 14:09
Песков назвал сроки определения формата Послания 13:59
В петербургских школах запретили чипсы и соки 13:48
В Подмосковье откроют еще 10 центров помощи водителям при ДТП 13:46
На Северном Кавказе в 2020 году Росгвардия уничтожила более 20 террористов 13:42
Песков дал оценку призывам ввести санкции к гражданам РФ 13:40
На выставке в витебской ратуше расскажут 100-летнюю историю фотографии 13:30
Власти Подмосковья готовы строить дополнительные съезды на ЦКАД 13:29
Внук Эдиты Пьехи прокомментировал ее слова об уходе со сцены 13:12
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Готовы ли вузы и студенты вернуться к очному обучению
Готовы ли вузы и студенты вернуться к очному обучению
Что значат сегодня церковь и патриарх в жизни общества
Что значат сегодня церковь и патриарх в жизни общества
В феврале россиян ждут три выходных подряд и 6-дневная рабочая неделя
В феврале россиян ждут три выходных подряд и 6-дневная рабочая неделя
01.02.2021 15:52
Рубрика: Происшествия

На Урале завели дело о покупке здания детсада по завышенной цене

Текст: Михаил Пинкус (Челябинская область)

В Челябинской области возбуждено уголовное дело по факту неэффективного расходования бюджетных средств в рамках нацпроекта "Демография". Контрольно-счетная палата региона выявила покупку здания детского сада по явно завышенной стоимости, рассказали в понедельник в прокуратуре региона.

В Челябинске завели дела о хищениях при очистке реки Миасс

Установлено, что при заключении муниципального контракта по приобретению помещений для размещения детского сада в городе Копейске их стоимость завышена на сумму свыше 25 миллионов рублей, - сообщила представитель прокуратуры Наталья Мамаева. - Указанные действия должностных лиц мэрии повлекли существенное нарушение прав и законных интересов государства.

По результатам прокурорской проверки в отношении неустановленного круга чиновников возбуждено уголовное дело о превышение должностных полномочий, предусматривающей наказание на срок до четырех лет лишения свободы.

Ход расследование поставлен на особый контроль, отметили в прокуратуре региона.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область Борьба с коррупцией

Главное сегодня

Путин призвал защитить непрофессиональных инвесторов в ценные бумаги
Торговые сети не сообщали о сложностях с логистикой товаров
Медведев: РФ готова сделать Рунет автономным, но не хочется до этого доводить
За сутки в России подтверждено 17 648 случаев COVID-19 в 84 регионах
Посольство РФ в Мьянме призвало россиян к осторожности
Вступил в силу новый регламент МВД по выдаче и замене паспортов
Специалисты назвали самое распространенное киберпреступление