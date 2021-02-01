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01.02.2021 16:13
Рубрика: Общество

В Челябинске обнаружили "краснокнижную" утку-мандаринку

Текст: Михаил Пинкус
Фото: Пресс-служба минэкологии Челябинской области Фото: Пресс-служба минэкологии Челябинской области
Фото: Пресс-служба минэкологии Челябинской области

В Центральном районе Челябинска пешеходы заметили утку с очень яркой окраской. Как выяснилось, на Южном Урале зимует "краснокнижная" утка-мандаринка, обычным ареалом обитания которых считается Восточная Азия, сообщили в понедельник в минэкологии региона.

Фото: iStock
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- В случае повторного обнаружения этой птицы просим очевидцев немедленно обращаться к нашим специалистам, - сообщил заместитель министра Виталий Безруков. - После отлова ее отправят в зоопарк для временного содержания. Сейчас крайне необходимо сохранить ее жизнь, чтобы весной утка могла мигрировать.

Как выяснилось, утку-мандаринку в районе Торгового центра заметили еще летом. Специалисты надеялись, что осенью она переберется в теплые края. Однако в прошедшие выходные птицу вновь заметили в самом центре Челябинска, на улице Елькина. По всей видимости, она зимует где-то вблизи реки Миасс.

В минэкологии напомнили, что за изъятие из среды обитания занесенных в Красную книгу птиц и животных предусмотрена уголовная ответственность.

О местонахождении птицы просят сообщать по телефонам: 8 (351) 264-74-41, 8 (351) 264-66-80, 8 (351) 263-06-30, либо на телефон горячей линии минэкологии региона - +7 919 335 91 59.

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