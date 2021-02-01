В Челябинске после незаконного шествия завели дело о повреждении дорог

В Челябинске после несогласованной акции полиция возбудила уголовное дело по статье о блокировании транспортных коммуникаций. Именно так квалифицированы действия участников незаконной акции, обернувшиеся транспортным коллапсом на одном из оживленных перекрестков города, сообщили "РГ" в понедельник ГУ МВД региона.

- Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 267 УК РФ,- пояснили в пресс-службе полицейского главка региона. - Участники несанкционированного шествия выходили на проезжую часть на перекрестке с улицей Энгельса, блокировали проезд автомобилям и создавали угрозу безопасности движения автомобилистов и пешеходов.

Стоит отметить, что по закону за подобные действия предусмотрено наказание в виде крупного штрафа, обязательных или принудительных работ, и вплоть до одного года лишения свободы.

По официальным данным, всего в Челябинске было задержано 127 наиболее агрессивно настроенных участников незаконной акции.