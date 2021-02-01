Сергей Газаров, режиссер нового спектакля "Мольер, avec amour" в 1986 году вошел в актерскую труппу Театра-студии Олега Табакова. А тремя годами раньше, судя по воспоминаниям заслуженных театралов со стажем, с оглушительным успехом сыграл заглавную роль в "Полоумном Журдене". Теперь уже как постановщик он вернулся к пьесе Михаила Булгакова по фарсу Жан-Батиста Мольера, а роль "мещанина во дворянстве" богатея Журдена, мечтающего стать аристократом, отдал Михаилу Хомякову, своему другу и соратнику по золотым студийным годам. Но самое убойное ядро спектакля, представленного Сценой на Сухаревской, - совсем молодые актеры, многие из них недавние выпускники Московской театральной школы Олега Табакова.

Сергей Газаров поставил "Мольер, avec amour" с любовью не только к Мольеру, но и к Булгакову. Фото: Предоставлено пресс-службой Театра Олега Табакова

Владимир Машков, худрук Театра Олега Табакова, любит цитировать слова великого воина Чингисхана о том, что "для любой победы нужна энергия, нужна атака". Этим же принципом явно вдохновлялся и Сергей Газаров, задумавший не возвращение знаменитой постановки Олега Павловича, их общего с Машковым учителя, а совершенно новый и непременно сногсшибательный спектакль. С любовью не только к Мольеру, но и к Булгакову, пересказавшему сочинение великого француза на русском языке и отлично понимавшему вечную стихию театра.

Мольер сочинял площадные фарсы, где царили импровизация, свобода, насмешка и злободневность - на радость и в утешение зрителям. Чем меньше публика готова менять то, что не устраивает и не нравится в повседневной жизни, тем охотнее соглашается хохотать над чванливыми, неумными богачами, их привычками, манерами, безвкусной показной роскошью и желанием все и всех подчинить себе.

Театр как великолепие, как совершенное владение актерским ремеслом, как праздник и обязательный успех - это кредо Театра Олега Табакова.

Умение выигрышно показать себя и обозначить тренд грядущей популярности обычно считается неотъемлемой частью представления фэшн-коллекций модной индустрии. Но с тех пор, как мировые Недели моды лучших дизайнеров подутихли из-за пандемии, часть этих задач очень вовремя подхватил театр.

Сцену на Сухаревской под новый хит переделали в подиум. Все персонажи "Полоумного Журдена" дефилируют по нему в безумных, умопомрачительных, восхитительно хулиганских одеждах, сочиненных Марией Боровской, внучкой великого художника театра Давида Боровского. Александр Боровский, его сын и папа Марии, в "Мольере" Сергея Газарова - автор сценографии. Кстати, в той известной постановке 1983 года именно Александр Боровский, тогда начинающий художник, оформлял сцену.

Самое убойное ядро спектакля "Мольер, avec amour" - совсем молодые актеры, многие из них недавние выпускники Московской театральной школы Олега Табакова

Вообще, "Мольер, avec amour" - тот самый случай, когда, прежде чем называть занятых в нем актеров, хочется перечислить чуть ли не всю постановочную часть.

Леонид Тимцуник, знаменитый режиссер по пластике, научил исполнителей быть фантастически гибкими, гуттаперчивыми до невозможности. Актерам приходится переодеваться и менять грим с немыслимой скоростью, буквально за полминуты, чтобы на новом витке энергии и драйва выскочить на сцену, успевая буквально в прыжке развеселить и развлечь очередными гэгами, танцами, пением воодушевленную таким напором публику. Молодые звезды Театра Олега Табакова, особенно такие, как Владислав Миллер (маркиз Дорант), Василий Бриченко (учитель фехтования), Павел Шевандо (учитель музыки и театра) достигли в этом деле фантастических высот. Иначе как еще сыграть не признающую никаких ограничений и правил буффонаду Мольера?

За эффектные фехтовальные номера отвечают братья Виктор и Олег Мазуренко, лауреаты проекта "Звезды XXI века". Педагоги по бальным и восточным танцам Елизавета Дивак-Никовская и Анна Жлудова поставили такие знойные номера, что зал заходится в экстазе. Отличный саундтрек из старинной и современной музыки собрала саунд-дизайнер Софья Кругликова. Дамир Исмагилов, художник света, поражает своим искусством.

Задник сцены украшают портреты Мольера и Булгакова. Жан-Батист глядит в зал с улыбкой. Михаил Афанасьевич - печально. Он, написавший "Жизнь господина де Мольера", точно знает, как часто совсем невесела судьба комедианта. В финале портреты на дверных створках перемешиваются, половина одного лица соединяется с другим, непохожим. Получается классическая театральная маска, где комедия соединена с трагедией. Символ театра.