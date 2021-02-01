Указ губернатора города Севастополя от 30 января 2021 года № 6-УГ "О внесении изменения в Указ Губернатора города Севастополя от 17.03.2020 № 14-УГ "О введении на территории города Севастополя режима повышенной готовности"

В соответствии с федеральными законами от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", указами Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", от 28.04.2020 № 294 "О продлении действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", от 11.05.2020 № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 "О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций", постановлениями Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 02.03.2020 № 5 "О дополнительных мерах по снижению рисков завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)", от 13.03.2020 № 6 "О дополнительных мерах по снижению рисков распространения COVID-2019", от 18.03.2020 № 7 "Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распространения COVID-2019", от 30.03.2020 № 9 "О дополнительных мерах по недопущению распространения COVID-2019", от 03.04.2020 № 10 "О внесении изменений в постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.03.2020 № 9 "О дополнительных мерах по недопущению распространения COVID-2019", от 13.04.2020 № 11 "О внесении изменения в постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.03.2020 № 9 "О дополнительных мерах по недопущению распространения COVID-2019", от 30.06.2020 № 16 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", от 07.07.2020 № 18 "О внесении изменений в постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18.03.2020 № 7 "Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распространения COVID-19", от 15.07.2020 № 21 "О внесении изменений в постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.03.2020 № 9 "О дополнительных мерах по недопущению распространения COVID-2019", от 16.10.2020 № 31 "О дополнительных мерах по снижению рисков распространения COVID-19 в период сезонного подъема заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом", Уставом города Севастополя, Законом города Севастополя от 14,08.2014 № 62-ЗС "О защите населения и территории города Севастополя от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", постановлением Главного государственного санитарного врача по Республике Крым и г. Севастополю от 11.05,2020 № 5, постановлением Правительства Севастополя от 16.06.2014 № 68 "Об утверждении Положения о Севастопольской городской территориальной подсистеме единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций", с учетом постановлений Главного государственного санитарного врача по Республике Крым и г. Севастополю от 14.07.2020 № 6 "О внесении изменений в постановление Главного государственного санитарного врача по Республике Крым и г. Севастополю от 11.06,2020 № 5", от 16.07.2020 № 7 "О внесении изменений в постановление Главного государственного санитарного врача по Республике Крым и г. Севастополю от 11.06.2020 № 5", от 30.10.2020 № 98 "О внесении изменений в постановление Главного государственного санитарного врача по Республике Крым и г. Севастополю от 11.06.2020 № 5" и предложений Главного государственного санитарного врача по Республике Крым и г. Севастополю о дополнительных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятиях в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) от 30.09.2020 № 82-10-03/05-16653-20, от 27.10.2020 № 82-00-02/05-18180-2020, от 18.11.2020 № 82-00-03/05-19495-2020 в целях предотвращения угрозы распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории города Севастополя постановляю:

1. Внести в Указ Губернатора города Севастополя от 17.03.2020 № 14-УГ "О введении на территории города Севастополя режима повышенной готовности" следующие изменения:

1.1. Пункт 2 изложить в следующей редакции:

"2. Запретить до 10.02.2021:

- курение кальянов в ресторанах, барах, кафе и в иных аналогичных объектах, в том числе доставку кальянов на дом;

- проведение досуговых мероприятий в развлекательных центрах и иных развлекательных и досуговых заведениях, в том числе детских;

- проведение государственной регистрации заключения браков в торжественной обстановке с количеством участников более 15 человек, включая сотрудников ЗАГС;

- деятельность по оказанию услуг общественного питания при проведении корпоративных и иных торжественных мероприятий, кейтеринга с численностью получателей услуг более 15 человек;

- проведение на территории города Севастополя публичных, культурно-досуговых и иных массовых мероприятий, в том числе в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них), за исключением:

1) спортивных мероприятий, проведение которых допускается на открытом воздухе при условии одновременного присутствия участников в количестве не более 50% от общей вместимости места проведения спортивного мероприятия, в закрытом спортивном сооружении (помещении) - при условии одновременного присутствия участников в количестве не более 30% от его общей вместимости;

2) предоставления экскурсионных услуг на открытом воздухе, а также в закрытых помещениях (музеях, выставочных залах) при условии одновременного присутствия посетителей в количестве не более 30% от общей вместимости помещения;

3) проведения показов кинофильмов, цирковых представлений, спектаклей, театральных постановок, проводимых в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них) с присутствием посетителей в количестве не более 30% от общей вместимости помещения, при условии соблюдения социального дистанцирования (рассадка получателей услуг на расстоянии не менее 1,5 метра, за исключением членов одной семьи или прибывших вместе) и санитарно-эпидемиологических требований, направленных на недопущение распространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019, установленных Роспотребнадзором в соответствующей сфере деятельности.".

1.2. В абзаце первом пункта 3 цифры "31.01.2021" заменить цифрами "28.02.2021".

1.3. Абзацы третий - пятый пункта 10 признать утратившими силу.

1.4. Пункт 101 изложить в следующей редакции:

"101. Рекомендовать гражданам в возрасте старше 65 лет, лицам с высоким риском тяжелого течения заболевания новой коронавирусной инфекцией COVID-2019, хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями, болезнями органов дыхания соблюдать режим самоизоляции по месту проживания (пребывания), в том числе в жилых и садовых домах, принимать меры предосторожности (использовать индивидуальные средства защиты органов дыхания и рук).

Граждане, указанные в настоящем пункте, вправе в установленном порядке оформить листок нетрудоспособности.

В целях оформления листков нетрудоспособности в соответствии с Временными правилами оформления листков нетрудоспособности, назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности в случае карантина застрахованным лицам в возрасте 65 лет и старше, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 01.04.2020 № 402, определить для лиц, подлежащих обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности, в возрасте 65 лет и старше периоды самоизоляции с 1 февраля 2021 г. по 14 февраля 2021 г., с 15 февраля 2021 г. по 28 февраля 2021 г.",

1.5. В пункте 12:

1) абзац четвертый признать утратившим силу;

2) абзац пятый изложить в следующей редакции:

"- при необходимости перевести работников (исполнителей по гражданско-правовым договорам) старше 65 лет, а также граждан, имеющих высокий риск тяжелого течения заболевания новой коронавирусной инфекцией COVID-2019, хронические сердечно-сосудистые заболевания, болезни органов дыхания, диабет, на дистанционный режим работы;".

2. Настоящий Указ вступает в силу с 01.02.2021.

Губернатор города Севастополя М.В.Развожаев







