Постановление губернатора Ставропольского края от 29 января 2021 года № 24 "О внесении изменений в постановление Губернатора Ставропольского края от 26 марта 2020 г. № 119 "О комплексе ограничительных и иных мероприятий по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019 на территории Ставропольского края"

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 года № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" постановляю:

1. Внести в постановление Губернатора Ставропольского края от 26 марта 2020 г. № 119 "О комплексе ограничительных и иных мероприятий по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019 на территории Ставропольского края" (в редакции постановления Губернатора Ставропольского края от 10 июня 2020 г. № 245 с изменениями, внесенными постановлениями Губернатора Ставропольского края от 18 июня 2020 г. № 251, от 26 июня 2020 г. № 269, от 09 июля 2020 г. № 286, от 17 июля 2020 г. № 297, от 21 июля 2020 г. № 298, от 30 июля 2020 г. № 317, от 31 июля 2020 г. № 319, от 06 августа 2020 г. № 326, от 11 августа 2020 г. № 327, от 20 августа 2020 г. № 349, от 24 августа 2020 г. № 356, от 31 августа 2020 г. № 367, от 02 сентября 2020 г. № 374, от 16 сентября 2020 г. № 391, от 30 сентября 2020 г. № 410, от 09 октября 2020 г. № 424, от 15 октября 2020 г. № 432, от 23 октября 2020 г. № 442, от 30 октября 2020 г. № 452, от 30 октября 2020 г. № 453, от 03 ноября 2020 г. № 458, от 12 ноября 2020 г. № 474, от 13 ноября 2020 г. № 475, от 17 ноября 2020 г. № 480, от 26 ноября 2020 г. № 490, от 03 декабря 2020 г. № 510, от 08 декабря 2020 г. № 521, от 08 декабря 2020 г. № 522, от 11 декабря 2020 г. № 532, от 22 декабря 2020 г. № 555, от 30 декабря 2020 г. № 576, от 06 января 2021 г. № 1 и от 15 января 2021 г. № 8) следующие изменения:

1.1. В пункте 2:

1.1.1. Подпункт 2.1 дополнить подпунктом 2.1.4 следующего содержания:

"2.1.4. Мероприятий, проводимых находящимися в ведении Министерства культуры Российской Федерации организациями исполнительских искусств по согласованию с Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека с учетом требований приказа Министерства культуры Российской Федерации от 10 августа 2020 г. № 901 "О мерах, направленных на недопущение распространения новой корона-вирусной инфекции (COVID-19) при возобновлении находящимися в ведении Минкультуры России организациями исполнительских искусств деятельности для посетителей" и при условии организации мероприятий для посетителей с обеспечением заполняемости мест проведения мероприятий не более 50 процентов от общей вместимости места проведения мероприятий.".

1.1.2. Подпункт 2.3 дополнить подпунктом 2.3.6 следующего содержания:

"2.3.6. Организациями исполнительских искусств - по организации и проведению мероприятий, предусмотренных подпунктом 2.1.4 настоящего пункта.".

1.2. Подпункт 6.4 признать утратившим силу.

1.3. Пункт 7 признать утратившим силу.

1.4. Подпункт 23.1 признать утратившим силу.

2. Признать утратившими силу:

подпункт 3.5 изменений, внесенных в постановление Губернатора Ставропольского края от 26 марта 2020 г. № 119 "О комплексе ограничительных и иных мероприятий по снижению рисков распространения новой коронави-русной инфекции COVID-2019 на территории Ставропольского края", утвержденных постановлением Губернатора Ставропольского края от 26 июня 2020 г. № 269;

подпункт 2.1.2 изменений, внесенных в некоторые постановления Губернатора Ставропольского края по вопросам снижения рисков распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Ставропольского края, утвержденных постановлением Губернатора Ставропольского края от 21 июля 2020 г. № 298;

подпункты 1.1.2 и 1.2 постановления Губернатора Ставропольского края от 09 октября 2020 г. № 424 "О внесении изменений в пункты 6 и 7 постановления Губернатора Ставропольского края от 26 марта 2020 г. № 119 "О комплексе ограничительных и иных мероприятий по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019 на территории Ставропольского края".

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя Правительства Ставропольского края Дубровина С.В., заместителя председателя Правительства Ставропольского края Скворцова Ю.А. и исполняющего обязанности заместителя председателя Правительства Ставропольского края, руководителя аппарата Правительства Ставропольского края заместителя руководителя аппарата Правительства Ставропольского края Бабкина И.О.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор Ставропольского края В.В.Владимиров







