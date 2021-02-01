Постановление правительства Ставропольского края от 29 января 2021 года № 25-п "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Ставропольском крае на 2021 год"

В соответствии с Федеральным законом "О прожиточном минимуме в Российской Федерации" Правительство Ставропольского края постановляет:

1. Установить величину прожиточного минимума в Ставропольском крае на 2021 год в размере:

а) на душу населения - 10 081 рубля;

б) по основным социально-демографическим группам населения:

для трудоспособного населения - 10 749 рублей;

для пенсионеров - 8 646 рублей;

для детей - 10 621 рубля.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Губернатор Ставропольского края В.В.Владимиров







