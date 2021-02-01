Постановление правительства Тюменской области от 29 января 2021 года № 42-п "Об установлении величины прожиточного минимума за четвертый квартал 2020 года"

В соответствии с Законом Тюменской области от 06.07.2005 № 393 "О порядке установления величины прожиточного минимума в Тюменской области", Законом Тюменской области от 02.04.2013 № 4 "О потребительской корзине в Тюменской области":

установить величину прожиточного минимума по Тюменской области (без автономных округов) за четвертый квартал 2020 года:

в расчете на душу населения - 11 748 рублей;

для трудоспособного населения - 12 376 рублей;

для детей - 11 995 рублей;

для пенсионеров - 9 418 рублей.

Губернатор области А.В.Моор







