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01.02.2021 11:12

Ученые проявили солидарность

Как сообщает The New York Times, в течение 10 дней после того, как ФБР задержало профессора китайского происхождения Чэнь Гана, ректор и более 160 научных сотрудников Массачусетского технологического института (MIT) подписали открытое письмо в его поддержку. ФБР задержал академика Инженерной академии США, профессора MIT Чэнь Гана за связи с Китаем, напоминает информслужба мобильного приложения "Россия-Китай: главное". Согласно информации The New York Times от 27 января, профессор был выпущен под залог.
Ученый получил поддержку коллег со всего мира. Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая Ученый получил поддержку коллег со всего мира. Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая
Ученый получил поддержку коллег со всего мира. Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая

Комментируя данное событие, официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь призвал соответствующие ведомства США придерживаться принципов справедливости и непредвзятости, прекратить попытки очернить китайских учёных и перестать вносить сумятицу в общение и сотрудничество КНР и США в научно-технической и гуманитарной сферах. Известный китайский ученый-биолог, профессор Пекинского университета Жао И назвал действие ФБР расизмом в чистом виде и самой ужасной в XXI веке дискриминацией в рядах академического сообщества. Профессор университета Seton Hall (SHU) Мэгги Левис отмечает, что так называемая "Китайская инициатива", инициированная министерством юстиции США обречена на провал. Она также призвала администрацию Джозефа Байдена повлиять на сложившуюся неконструктивную ситуацию.

Россия - Китай: события и комментарии Компании СМИ Медиакорпорация Китая

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