Ученые проявили солидарность

Комментируя данное событие, официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь призвал соответствующие ведомства США придерживаться принципов справедливости и непредвзятости, прекратить попытки очернить китайских учёных и перестать вносить сумятицу в общение и сотрудничество КНР и США в научно-технической и гуманитарной сферах. Известный китайский ученый-биолог, профессор Пекинского университета Жао И назвал действие ФБР расизмом в чистом виде и самой ужасной в XXI веке дискриминацией в рядах академического сообщества. Профессор университета Seton Hall (SHU) Мэгги Левис отмечает, что так называемая "Китайская инициатива", инициированная министерством юстиции США обречена на провал. Она также призвала администрацию Джозефа Байдена повлиять на сложившуюся неконструктивную ситуацию.