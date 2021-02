Ученые проявили солидарность

Как сообщает The New York Times, в течение 10 дней после того, как ФБР задержало профессора китайского происхождения Чэнь Гана, ректор и более 160 научных сотрудников Массачусетского технологического института (MIT) подписали открытое письмо в его поддержку. ФБР задержал академика Инженерной академии США, профессора MIT Чэнь Гана за связи с Китаем, напоминает информслужба мобильного приложения "Россия-Китай: главное" . Согласно информации The New York Times от 27 января, профессор был выпущен под залог.