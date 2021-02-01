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В США застрелен 34-летний рэпер Kardone, кузен Бейонсе

Новости
    01.02.2021, 12:11
Текст:   Олег Усков
Фото: lamkardone/instagram.com Фото: lamkardone/instagram.com
Фото: lamkardone/instagram.com

В свой квартире с Сан-Антонио, Техас, 26 января был найден застреленным 34-летний рэпер Kardone. "В миру" музыканта звали Мартелл Деруэн, он являлся кузеном певицы и актрисы Бейонсе.

Как сообщает The Sun, в полицию обратились друзья рэпера, обеспокоенные тем, что он перестал выходить на связь.

По имеющейся информации, в убийстве подозревается некая 21-летняя Саша Скар - в отношении девушки выдан ордер на арест. Что связывало с ней женатого музыканта, пока не выяснено.

Друзья скорбят в соцсетях, подчеркивая, что рэпер всего добился сам и никогда не козырял родством с Бейонсе.

Супруга исполнителя скорбит и отмечает, что Мартелл такой участи "не заслужил".

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