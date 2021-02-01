В театре прокомментировали сведения о госпитализации Александра Збруева

В московском театре "Ленком", где служит Александр Збруев, прокомментировали информацию о госпитализации 82-летнего артиста.

Напомним: вчера вечером в СМИ появилось сообщение, что Александр Викторович попал в больницу с пневмонией и его состояние "оценивается как средней степени тяжести".

Как передает ТАСС, Народный артист РСФСР Александр Збруев действительно обратился к медикам, так как простудился. Но о госпитализации актера речи нет. Об этом рассказал в понедельник источник в "Ленкоме".

"Александр Викторович простудился, возраст у него серьезный, поэтому его возили в больницу на обследование", - изложил собеседник агентства. Уточнив, что сейчас Збруев находится дома.

Александр Збруев родился 31 марта 1938 года. В 1958-м году поступил в Щукинское училище, курс Владимира Этуша. В 1961-м был принят в труппу Театр имени Ленинского комсомола.

В числе киноработ - "Два билета на дневной сеанс", "Большая перемена", "Одинокая женщина желает познакомиться", "Ты у меня одна", "Романс о влюбленных", "Черная роза - эмблема печали, красная роза - эмблема любви", "Дом, который построил Свифт".