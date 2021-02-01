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Внук Эдиты Пьехи прокомментировал ее слова об уходе со сцены

Поп-музыка
    01.02.2021, 13:12
Текст:   Олег Усков
Фото: Пресс-служба книжной сети "Буквоед" Фото: Пресс-служба книжной сети "Буквоед"
Фото: Пресс-служба книжной сети "Буквоед"

Певец Стас Пьеха прокомментировал заявление своей 83-летней бабушки, актрисы и прославленной певицы Эдиты Пьехи, порассуждавшей об уходе со сцены.

Фото: Артем Геодакян/ТАСС
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Как недавно заявила Эдита Станиславовна, отдавшая сцене более шестидесяти лет, она устала и больше не может петь - реплика артистки прозвучала на одном из телешоу.

При этом, как выяснили в KP.RU, "прощаться со звездой пока рано", оставлять сцену Пьеха все-таки не намерена, а ее слова "вполне могут быть вырваны из контекста".

"Допускаю, что она имела в виду, что ей в силу определенных причин стало тяжело куда-то выезжать и работать на концертах", - акцентировал Пьеха. И добавил, что бабушку он "в принципе понимает", так как "провести на сцене шестьдесят с лишним лет - тут можно позволить себе немного устать".

Фото: kino-teatr.ru
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При этом Стас "одно может сказать точно": желания оставить сцену, "желания ясного, четкого, прямого", он от своей великой бабушки "никогда не слышал". Да, случаются какие-то жалобы, что-то может быть сказано в сердцах, "но Эдита Станиславовна у нас человек настроения - сегодня она может сказать так, а завтра - по-другому".

"Так что, думаю, где-нибудь в мы ее еще увидим и услышим. И, возможно, не раз", - подытожил певец.

Эдита Пьеха родилась во Франции в 1937 году. Первый сольный альбом выпустила в 1964-м. Среди киноработ - "Судьба резидента", "Неисправимый лгун", "Бриллианты для диктатуры пролетариата".

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