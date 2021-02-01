Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)
01.02.2021,  
14:32
Текст:  Алексей Брусилов

Взрывающийся миномет "Молот" доработали на Украине

Представители украинского завода "Маяк" утверждают, что им наконец-то удалось сделать безопасным печально известный миномет М120-15 "Молот".

Как сообщает информационно-консалтинговая компания Defense Express, в конце минувшей недели была проведена презентация обновленного образца.

При модернизации, якобы, учтены все замечания военных и устранены выявленные ранее недостатки. Например, большое внимание уделено вопросам безопасности - "изготовлен и тщательно проверен" новый предохранитель двойного заряжания, защищенный от ржавчины и перегрева.

"Молот" стал легче, он получил более совершенную опорную плиту, позволяющую теперь использовать его не только на обычной почве, но и с бетонных, асфальтовых поверхностей.

На используемый механизм колесного хода установили усиленные амортизаторы.

Фото: youtube.com
Реалистичный учебный бой между Т-80У и корейскими К1 показали на видео

Работы по доведению "Молота" до кондиции заняли полгода. Подчеркивается, что в ходе проверок обновленный М120-15 произвел пять тысяч выстрелов, которые не вызвали проблем. Однако украинское военное ведомство пока не спешит организовывать закупки, хотя потребности войск оцениваются в несколько тысяч единиц.

Чиновники в погонах хорошо помнят, что предыдущая "удачно" проверенная версия в реальной обстановке взрывалась почти полтора десятка раз, унеся жизни и здоровье почти полусотни военнослужащих. В результате эти минометы вывели из эксплуатации и озвучили планы по приобретении такого оружия за рубежом.

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
видео
Фото: Пресс-служба Северного флота
Новый большой десантный корабль "Петр Моргунов" прибыл на Северный флот 10:00
Охоту вертолета Северного флота за беспилотниками показали на видео 28.01.2021
Блокаднику показали возможности ЗРС С-400 27.01.2021
Украина
Фото: Kirill Borisenko/Wikimedia.org
Боевые машины "Бумеранг" впервые представят за рубежом 09:43
Украина планирует превратить Ми-2 в палубный вертолет 28.01.2021
На Украине скопировали советский танковый пулемет НСВТ "Утес" 20.01.2021
артиллерия
Фото: Сергей Винник/РГ
ВМФ России пополнился новыми патрульным и малым ракетным кораблями 31.01.2021
Установка "Коалиция-СВ" одновременно поразила цель шестью снарядами 30.01.2021
Редкая САУ: БМП-1 в Уганде превратили в самоходный 120-мм миномет 28.01.2021