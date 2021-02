Американский генерал назвал развитие РФ и КНР в космосе вызовом для США

Космические программы России и Китая создают серьезную конкуренцию США и бросают вызов американской нации. Об этом во время онлайн встречи с представителями Ассоциации национальной космической безопасности заявил генерал американских ВВС, заместитель главы Объединенного комитета начальника штабов Джон Хайтен, пишет We Are The Mighty