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02.02.2021,  
13:35
Текст:  Яна Шамаева

Американский генерал назвал развитие РФ и КНР в космосе вызовом для США

Космические программы России и Китая создают серьезную конкуренцию США и бросают вызов американской нации. Об этом во время онлайн встречи с представителями Ассоциации национальной космической безопасности заявил генерал американских ВВС, заместитель главы Объединенного комитета начальника штабов Джон Хайтен, пишет We Are The Mighty.
Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

По его словам, Пентагону нужно продолжить просвещать американцев о возможностях США в космосе, а также рассказывать им об опасностях, которые несет за собой развитие России и Китая, и методах борьбы с этими угрозами.

Фото: Евгений Епанчинцев/РИА Новости
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- Россия и Китай могут бросить вызов нам как нации, - сказал Хайтен.

Между тем глава штаба армии США генерал Марк Милли на виртуальной встрече с представителями ассоциации, участники которой профессионально специализируются на радиоэлектронной борьбе и тактических информационных операциях, назвал космос "зоной боевых действий". Он также предложил сделать ассоциацию официальным членом Объединенного комитета начальников штабов, который занимается планированием и управлением вооруженными силами Америки.

- Соединенные Штаты должны поддерживать возможности в этой области, если мы собираемся продолжать сдерживать войну великих держав, - сказал Милли.

По словам генерала, космическим силам США нужны новобранцы, свободно владеющие цифровыми технологиями.

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