Банки перестанут требовать паспорт при обмене наличных

В случае размена или замены банкнот на сумму от 40 тыс. до 100 тыс. рублей банки вправе проводить упрощенную идентификацию - требовать только паспорт без фиксации сведений о клиенте и проводимой операции.

Законопроект разработан группой депутатов и членов Совета Федерации во главе с председателем комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолием Аксаковым.