Банки перестанут требовать паспорт при обмене наличных

В Госдуму внесен законопроект, освобождающий банки от обязанности проводить идентификацию клиентов банков при размене ими банкнот или замене поврежденных банкнот на сумму до 40 тыс. рублей.
В случае размена или замены банкнот на сумму от 40 тыс. до 100 тыс. рублей банки вправе проводить упрощенную идентификацию - требовать только паспорт без фиксации сведений о клиенте и проводимой операции.
Законопроект разработан группой депутатов и членов Совета Федерации во главе с председателем комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолием Аксаковым.