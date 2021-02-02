Цены на нефть выросли на всех площадках благодаря ограничениям ОПЕК+

Цены на нефть растут на всех площадках благодаря ограничениям ОПЕК+. На Мосбирже котировки Brent догнали лондонскую цену на мартовские фьючерсы и превысили 57 долларов за баррель. Североамериканская нефть WTI торгуется выше 54 долларов за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Цены растут на позитивной статистике участников ОПЕК+ о сокращении добычи нефти. По предварительным данным в январе сделка была выполнена более чем на 99%. Громадную поддержку котировкам оказывает решение Саудовской Аравии и еще нескольких членов нефтяного картеля дополнительно, сверх своих обязательств, снизить производство нефти в феврале-марте этого года на 1,425 млн баррелей в сутки. Цены также толкает вверх ослабление доллара, информация об устойчивом снижении заболеваемости COVID-19 и смертности от коронавируса в США.

Дополнительную поддержку нефтяным ценам может оказать заседание мониторингового комитета ОПЕК+, которое состоится 3 февраля. На нем будет дана очередная оценка эффективности сокращения добычи и темпах восстановления спроса, а также может быть даны рекомендации участникам альянса о дальнейших действиях по стабилизации нефтяного рынка.