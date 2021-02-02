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02.02.2021 12:29
Рубрика: Экономика

Цены на нефть выросли на всех площадках благодаря ограничениям ОПЕК+

Текст: Сергей Тихонов

Цены на нефть растут на всех площадках благодаря ограничениям ОПЕК+. На Мосбирже котировки Brent догнали лондонскую цену на мартовские фьючерсы и превысили 57 долларов за баррель. Североамериканская нефть WTI торгуется выше 54 долларов за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Нефтехимия получила новые меры поддержки от государства

Цены растут на позитивной статистике участников ОПЕК+ о сокращении добычи нефти. По предварительным данным в январе сделка была выполнена более чем на 99%. Громадную поддержку котировкам оказывает решение Саудовской Аравии и еще нескольких членов нефтяного картеля дополнительно, сверх своих обязательств, снизить производство нефти в феврале-марте этого года на 1,425 млн баррелей в сутки. Цены также толкает вверх ослабление доллара, информация об устойчивом снижении заболеваемости COVID-19 и смертности от коронавируса в США.

Дополнительную поддержку нефтяным ценам может оказать заседание мониторингового комитета ОПЕК+, которое состоится 3 февраля. На нем будет дана очередная оценка эффективности сокращения добычи и темпах восстановления спроса, а также может быть даны рекомендации участникам альянса о дальнейших действиях по стабилизации нефтяного рынка.

Экономика Отрасли Нефть и газ Цена на нефть

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