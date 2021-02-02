Медики доказали, что COVID-19 может поражать почки

Врачи Йельского университета провели предварительные исследования, показавшие, что COVID-19 способен вызвать нарушения в работе почек. Работа опубликована в базе препринтов.

В моче четверти пациентов, проходивших лечение от коронавирусной инфекции в клиниках, были обнаружены фрагменты оболочки вируса. Таковыми оказались результаты действия разработанного учеными теста образцов человеческих выделений. Первые же тесты показали, что фрагменты оболочки SARS-CoV-2 присутствовали у более 25 процентов взрослых пациентов, страдавших от коронавирусной инфекции.

Таким образом, именно коронавирус приводит в некоторых случаях к осложнениям - например, альбуминурии, тяжелого поражения почек. Он проникает в клетки почек и вызывает нарушения в их жизнедеятельности.

Исследователи отмечают, что все пациенты, получившие осложнение на почки, были мужчинами, имели более высокую распространенность сахарного диабета и высокого кровяного давления, которые являются хорошо известными факторами риска развития тяжелых заболеваний. Они также имели большую протеинурию мочи и более высокий уровень креатинина в сыворотке крови, чем те пациенты. которые у которых осложнение не наблюдалось.

Ценность исследования в том, что эту особенность вируса следует учитывать как при лечении пациентов с COVID-19, так и при оценке долгосрочных последствий развития инфекции. Проникновение вируса в почки подтверждает версию о том, что он поражает не только клетки легких, но и другие органы и ткани.

При этом, отмечают исследователи, обрывки оболочки COVID-19 в выделениях детей практически не найдены - был зафиксирован всего один случай присутствия вируса в тканях их почек.