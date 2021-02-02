Для ранней диагностики рака мочевого пузыря предложен новый экспресс-метод

Международная команда исследователей из России, Франции, Бразилии, Италии, Португалии и Республики Бангладеш сообщила о разработке нового ПЦР-анализа для выявления рака мочевого пузыря на ранней стадии. Новый метод позволяет быстро и надежно определять в моче наличие маркеров опасного заболевания.

Работа опубликована в журнале International Journal of Molecular Sciences и отмечена Международным обществом клинических урологов, сообщает пресс-служба МГУ. Новая разработка представляет собой простой диагностический анализ мочи и отличается от стандартного метода диагностики высокой чувствительностью и неинвазивностью. Тест можно использовать, чтобы следить за прогрессом и рецидивами рака мочевого пузыря, и даже обнаружить его присутствие до проявления клинических симптомов.

По словам заместителя декана химического факультета МГУ по научной работе Марии Зверевой, эта разработка - часть большого проекта под эгидой Международного агентства по исследованию рака.

- Мне повезло работать в этом агентстве некоторое время, - рассказала профессор Зверева. - А вернувшись, я продолжила это исследование на химическом факультете МГУ. Роль агентства состоит в том, чтобы максимально вовлечь и скоординировать исследования в области рака…

Как пояснила Мария Зверева, в сборе образцов у пациентов, на основе чего были проведены исследования, участвовали врачи из многих стран. Такой широкий отбор проб важен из-за отличия геномов у людей из разных мест и континентов. И по этой же причине - для поиска универсального маркера - очень важно объединить и скоординировать действия исследователей по всем миру.

Известно, что выявление и лечение рака мочевого пузыря из-за высокой частоты рецидивов и стоимости методов диагностики - одна из важнейших проблем в урологии. Сейчас для диагностики и мониторинга в качестве "золотого стандарта" применяют цистоскопию. То есть осмотр внутренней поверхности мочевого пузыря при помощи катетера с оптической и осветительной системами, вводимого через уретру. А такая инвазивность - это риск осложнений и высокая стоимость.

Равного по эффективности неинвазивного теста до сих пор не предложено. Давно используют цитологическое исследование мочи, но это менее надежно, чем цистоскопия. Вот почему для тех, кто находится под медицинским наблюдением в связи с подозрением на рак мочевого пузыря, очень актуальна разработка чувствительного и неинвазивного теста с достаточной прогностической точностью.

В исследовательской работе, о деталях которой рассказали в научном журнале Мария Зверева и ее коллеги, в качестве такого метода диагностики предложено использовать так называемый "числовой капельный ПЦР-тест". Это новый метод детектирования опухолевых ДНК в биологических жидкостях. А сама по себе ПЦР-диагностика становится сейчас наиболее востребованным методом диагностики в клинической работе.

Числовая капельная ПЦР - следующее поколение данного метода. Его предлагают к использованию и в качестве предсказательного метода диагностики. Насколько это может быть эффективно, удалось показать на уникальном исследовании, которое проведено в Иране с участием 10 тысяч здоровых (на момент начала исследования) человек. На протяжении десяти лет они ежегодно сдавали образцы крови, мочи, слюны. А по ходу эксперимента исследователи фиксировали, какие заболевания возникали у этих людей. В итоге появилась возможность заглянуть на 10 лет в прошлое и тем самым проверить предсказательную силу метода, который мог "сигнализировать" о начале развития заболевания за годы до первых симптомов.

По словам Марии Зверевой, клинические испытания нового метода в нашей стране необходимо продолжить. И такая работа в тесном сотрудничестве с МНОЦ МГУ уже проводится.