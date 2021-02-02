Дуэль гигантов: как "Илья Муромец" победил немецкий бронепоезд

Раскрыты детали дуэли "Ильи Муромца" с немецким бронепоездом.

4 июня 1944 года возле украинского городка Ковель состоялся один из самых необычных боев Великой Отечественной войны. Советский бронепоезд "Илья Муромец" вступил в дуэль с германским бронированным составом. Это событие обросло множеством мифов и домыслов. А многие и вовсе ставили под сомнение его достоверность. Программа "Не факт!" на телеканале "Звезда" провела собственное расследование, посвященное этому поединку.

К началу 1941 года на вооружении Красной Армии находилось более ста бронепоездов. У вермахта их было в разы меньше, да к тому же они уступали советским практически по всем характеристикам. Однако первые месяцы Великой Отечественной войны Красная Армия потеряла значительную часть бронепоездов. Прикованные к железной дороге, они не могли противостоять более мобильным вражеским самолетам и танкам. А потому пришлось искать новые решения.

Так, зимой 1942 был создан "Илья Муромец", принципиально отличавшийся от своих предшественников. Построили его на личные средства рабочие трех предприятий.Бронеплощадки варили в Горьковском вагонном депо, броню отливали в селе Кулебаки Горьковской области, а обшивали поезд в Муроме. В Сети гуляет версия, что, якобы, официально новый бронепоезд назывался "За Родину!". А "Ильей Муромцем" рабочие окрестили и его по собственной инициативе, и им даже влетело за самоуправство. Однако документально это не подтверждено.

Свое богатырское имя бронепоезд полностью оправдывал. Он мог похвастаться мощной броней обтекаемой формы, орудийными башнями, способными вращаться на 360 градусов. В его арсенал входили танковые пушки калибра 76 мм, две "Катюши", зенитные установки и множество пулеметов. Любопытно, что локомотив располагался в середине состава. Это делало его почти неуязвимым и позволяло бронепоезду быстро покидать место, в случае опасности.Немцы поначалу пытались уничтожить богатыря авиацией, но зенитки отбили у них всю охоту.

Воевал "Илья Муромец" в составе 31-го особого отдельного Горьковского дивизиона бронепоездов. И по мере успехов Красной Армии продвигался на Запад. Весной 1944 года началось наступление на территории правобережной Украины. На большом участке фронта войска продвинулись вглубь немецких позиций на 40 километров. Наши рвались к Ковелю. Но немцы стянули сюда дополнительные силы, и освободить его сходу не получилось. К лету 44-го город был окружен с трех сторон. Все огневые точки фашистов здесь к тому времени были хорошо известны. И тут возникла непредвиденная проблема. По советским войскам стала лупить крупнокалиберная артиллерия. Короткие атаки повторялись каждое утро, причем в одно и то же время. Определить, откуда ведут огонь, не смогла даже воздушная разведка. Тогда и возникла догадка, что враг-невидимка это немецкий бронепоезд, который скрывался сразу после залпа. Стрельба велась примерно с 5 километров от позиций Красной Армии. Командир 31-го дивизиона бронепоездов майор Владимир Морозов сопоставил эту информацию с картами железных дорог и вычислил огневую точку. Забавно, что решить это уравнение ему помогла немецкая пунктуальность. Бронепоезд работал по строгому расписанию. Ровно в 9.00 он выходил на точку, три минуты стрелял и тем же путем возвращался.

Осталось организовать засаду. Здесь-то и пригодился "Илья Муромец". Еще до рассвета 4 июня он, не спеша, вышел из депо и направился в условленное место. А без двух минут девять показался ничего неподозревающий враг. Грянул первый залп, и железнодорожное полотно позади немецкого состава разнесло. Так был отрезан путь к отступлению. Однако пока "Илья Муромец" перезаряжал орудия, у противника появился шанс ответить, и он им воспользовался. Вот только не один снаряд ни достиг цели. Стрелять-то застигнутым врасплох немцам пришлось наугад.

Второй залп "Ильи Муромца" оказался для вражеского бронепоезда роковым. Один из реактивных снарядов "Катюши" угодил точно в котел паровоза. Изучить его останки смогли только через три недели после. Как выяснилось, "богатырь" сразил трофейный советский бронепоезд, оснащенный башнями от "Тигров". Можно наткнуться на информацию, будто бы он носил имя "Адольф Гитлер", но это не так. У немцев было не принято называть боевую технику в честь руководства, а тем более фюрера.

Впервые дуэль описал в своих мемуарах "31-й Особый" замполит дивизиона Алексей Потехин. Долгое время книга была единственным доказательством этого боя. И только в 2007 году появилось более веское подтверждение. Минобороны рассекретило документы, среди которых были наградные листы на имя машиниста Бирюкова, командиров бронеплощадок Геннадия Шагуна и Михаила Кравченя. Их приставили к медали "За отвагу". Замкомандира бронепоезда Николай Кузнецов был удостоен ордена "Красная Звезда".

А "Илья Муромец" завершил свой боевой путь в 1945 году во Франкфурта-на-Одере. Дошел бы и до Берлина, если бы не помешали взорванные железнодорожные мосты. За три года войны он уничтожил 7 самолетов, 14 крупных орудий и зенитных батарей и около 900 человек пехоты.