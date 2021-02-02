Эксперт рассказал, как узнать, что ваш Wi-Fi воруют

Многие пользователи довольно халатно относятся к безопасности домашнего Wi-Fi роутера и не ставят на него сложные пароли, а также используют скрытые Wi-Fi сети без пароля, которые достаточно легко обнаружить, использую специальное ПО. О том, как узнать пользуется ли кто-то вашим интернетом, рассказал Даниил Чернов, директор центра решений безопасности ПО компании "Ростелеком-Солар".

"Злоумышленники могут получить доступ к Wi-Fi двумя способами, - рассказывает эксперт. - Первый связан методом подбора пароля. Если пользователь оставляет пароль производителя по умолчанию, его маршрутизатор очень легко взломать. Также не следует использовать такие простые и популярные связки, как 12345, password, qwerty, admin и другие. Сложный пароль должен быть длинным и содержать цифры, знаки препинания и буквы разного регистра. При этом он не должен повторять ни один из паролей от любых других учетных записей".

По словам специалиста, зная пароль от одного аккаунта, злоумышленник попытается использовать его для авторизации в других учетных записях и системах. "Второй способ получения доступа к сети может быть связан с уязвимостями в программном обеспечении роутера. Систему маршрутизатора необходимо оперативно обновлять, потому что в новых версиях могут содержаться патчи безопасности, устраняющие обнаруженные в софте уязвимости", - говорит Чернов.

Эксперт утверждает, что определить, что кто-то посторонний подключен к вашей Wi-Fi сети, можно по падению скорости интернета. "Убедиться в несанкционированном доступе поможет панель администрирования, - продолжает Чернов. - Чтобы войти в нее, необходимо открыть браузер и ввести IP-адрес в поле адресной строки. В большинстве роутеров используется один из двух вариантов: 192.168.1.1 или 192.168.0.1. Далее нужно ввести данные для входа, как правило, это admin и admin по умолчанию, если пользователь не менял их при установке маршрутизатора".

После успешной авторизации необходимо специалист рекомендует перейти во внутренние настройки роутера, там найти перечень подключенных устройств, включая выданные им IP-адреса и их MAC-адреса (идентификаторы цифрового устройства). "Если среди них есть посторонние адреса, следует поменять пароль от роутера и удостовериться, что в параметрах безопасности сети включено шифрование. В противном случае недоброжелатель сможет завладеть данными для входа в социальные сети, email, банковские сервисы и т.д. В некоторых моделях роутеров есть возможность отключения нежелательных абонентов по MAC-адресу. Устройство, которое входило с него в сеть, больше не сможет подключиться к маршрутизатору. Однако если не поменять пароль, злоумышленник сможет использовать его повторно для входа уже с другого устройства", - заключает Чернов.