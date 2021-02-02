ФМБА намерено начать клинические испытания вакцины от COVID-19 в июле

Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) России рассчитывает начать клинические испытания своей вакцины от COVID-19 в июле. Об том в эфире телеканала "Доктор" сообщила первый заместитель руководителя агентства Татьяна Яковлева.

"Вакцина находится в "доклинике". Я думаю, что в скором времени мы перейдем, где-то с июля, на клинические исследования", - сообщили она в ходе пленарного заседания Научного совета "Вакцины и общество" (цитата по ТАСС).

Как ранее писала "РГ", вакцина от коронавируса, разработкой которой занимается Федеральное медико-биологическое агентство, будет направлена на формирование клеточного иммунитета, а не антител.