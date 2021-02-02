Гол и две передачи Панарина принесли "Рейнджерс" победу над "Питтсбургом"

Три очка Артемия Панарина в 400-м матче в НХЛ принесли его команде победу над "Питтсбургом" - 3:1.

"Рейнджерс" в последнее время играет не слишком удачно. В шести матчах была одержана всего одна победа. Не добавила положительных эмоций и история с потасовкой между голкипером Александром Георгиевым с защитником Тони Деанджело после предыдущего матча против "пингвинов".

На этот раз начало матча тоже не вселяло оптимизма. На 10-й минуте Джейсон Цукер вывел "Питтсбург" вперед, а одним из ассистентов стал Евгений Малкин. Но "рейнджерам" удалось переломить ход матча. Гол Артемия Панарина и две его передачи принесли команде победу. Для российского форварда этот матч был 400-м в карьере. Голкипер победителей Игорь Шестеркин отразил 25 бросков и стал первой звездой встречи.

"Тампа-Бэй" победила "Нэшвилл" - 5:2. В составе победителей российский голкипер Андрей Василевский отразил 25 бросков из 27.