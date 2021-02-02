Японский премьер извинился за депутатов, посетивших бар вопреки запрету

Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга принес публичные извинения в парламенте за то, что трое депутатов из правящей Либерально-демократической партии и ее партнера по коалиции партии "Комейто", как оказалось, посетили два ночных клуба на Гиндзе - фешенебельной улице Токио, несмотря на введенные в связи с коронавирусом ограничения. Об этом сообщает японское издание Asahi.

"В то время, когда мы просим общественность о понимании и сотрудничестве, политики должны служить образцом для подражания, и то, что произошло, неприемлемо и крайне прискорбно", - заявил премьер Суга.

Все три депутата, посещавшие вечеринки, несмотря на введенное в Токио чрезвычайное положение, подали в отставку.

Тем временем выяснились детали произошедшего. Например, депутат партии "Комейто" Киёхико Тояма, который ушел в отставку 1 февраля, заявил, что ему очень жаль, что он "серьезно подорвал доверие общества к политикам", и рассказал, что возглавляемая им организация по управлению фондами выделила 110 тысяч иен (около 1050 долларов) на то, чтобы Тояма и его секретарь могли пообедать и выпить в заведениях на Гиндзе. Сходные истории рассказали и двое депутатов из Либерально-демократической партии. Они также заявили, что глубоко раскаиваются в произошедшем.

Эта история произошла на фоне падения рейтинга премьер-министра Суги, которого общественность считает ответственным за недостаточно эффективную борьбу с распространением коронавируса.

В настоящее время в восьми префектурах и двух центральных городах Японии - Токио и Осаке - введен режим чрезвычайного положения. Как заявил 2 февраля премьер Суга, этот режим может быть продлен до 7 марта, несмотря на то, что ситуация начинает улучшаться.