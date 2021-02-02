Новости

Более 50 жителей Красноярска отравились водопроводной водой 12:12
ФК "Тамбов" оштрафовали за долги по зарплате 12:12
Умер актер из "Клана Сопрано" Хэл Холбрук 12:06
ФМБА намерено начать клинические испытания вакцины от COVID-19 в июле 11:58
Папарацци засняли Криса Хемсворта в новом костюме Тора 11:57
Рособрнадзор прокомментировал идею бесплатной системы репетиторства 11:54
Запись на прививку от COVID-19 через Госуслуги работает в большинстве регионов 11:41
Один из создателей "Симпсонов" Марк Уилмор умер от коронавируса 11:29
Умер ученый и ветеран Сталинградской битвы Максим Загорулько 11:27
В Германии зафиксировано рекордное падение потребления пива 11:26
В Подмосковье сотрудник сотовой связи продавал персональные данные 11:25
На снегосплавных пунктах в Москве утилизировали около 6 млн кубометров снега 11:23
Disney выпустит сериал о родине "Черной пантеры" Ваканде 11:22
Самолет совершил вынужденную посадку в Стригино из-за отказа двигателя 11:16
Путин поговорил по телефону с Наиной Ельциной 11:11
На Урале разнорабочий убил бригадира и разослал видео знакомым 11:10
Умер каскадер и актер из "Моей прекрасной няни" Виктор Павлюченков 10:50
IT-компаниям разъяснили порядок включения в реестр российского ПО 10:45
В Москве прививку от COVID-19 получили почти 175 тыс. горожан старше 60 лет 10:29
Нижегородец спас из воды тонущего ребенка 10:25
Россия создаст новую высокоточную ракету 10:20
На Чукотке семь человек на вездеходах застряли в тундре 10:07
Фотовыставка "Москва новогодняя" открылась на Тверском бульваре в столице 10:00
Названы самые дорогие билеты, купленные пассажирами в январе 09:40
В крупном ДТП на Кутузовском проспекте один человек погиб и двое ранены 09:25
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Готовы ли вузы и студенты вернуться к очному обучению
Готовы ли вузы и студенты вернуться к очному обучению
Что значат сегодня церковь и патриарх в жизни общества
Что значат сегодня церковь и патриарх в жизни общества
Какие законы изменят жизнь россиян в феврале
Какие законы изменят жизнь россиян в феврале
02.02.2021 10:45
Рубрика: Экономика

IT-компаниям разъяснили порядок включения в реестр российского ПО

Текст: Ирина Алпатова

Производителям не нужно будет повторно подавать заявку на включение в реесстр российского программного обеспечения (ПО) при появлении новых версий программ. Такое решение принято на экспертном совете по программному обеспечению при Минцифре.

Фото: iStock
За продажу гаджетов без российского ПО будут штрафовать

Это значительно облегчает жизнь разработчиков и предохраняет от раздувания реестра за счет разных редакций и вариантов поставок одних и тех же по сути продуктов, считает директор компании "1С" Борис Нуралиев.

С 2020 года резко увеличилось количество заявок по включению в реестр отечественного ПО, так как это было объявлено условием для получения льготы по НДС (0% вместо 20%), рассказал замминистра Максим Паршин. "После объявления президентом о беспрецедентных налоговых условиях для IT-отрасли, количество заявок увеличилось в несколько раз. Наша задача сегодня - сделать процедуру включения в реестр максимально понятной, прозрачной и эффективной", - пояснил он.

Новое правило не касается версий ПО с различными функциональными характеристиками, разных классов и построенных на различных технологических стеках. Новую заявку необходимо подать, если исключительные права на версии программного обеспечения принадлежат различным правообладателям.

Экономика Бизнес Крупные компании Правительство Минцифры

Главное сегодня

Движение по нескольким улицам ограничено в Москве
Стоимость нефти Brent превысила 57 долларов впервые с 13 января
Минтруд РФ направил предложения по индексации пенсий работающих пенсионеров
На Алтае умер экс-министр сельского хозяйства РФ
Ученые объяснили, какая вакцина быстрее вырабатывает антитела к COVID-19
В РФ вступил в силу запрет на продажу в Сети никотинсодержащей продукции
Когда в России не останется обманутых дольщиков