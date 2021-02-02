IT-компаниям разъяснили порядок включения в реестр российского ПО

Производителям не нужно будет повторно подавать заявку на включение в реесстр российского программного обеспечения (ПО) при появлении новых версий программ. Такое решение принято на экспертном совете по программному обеспечению при Минцифре.

Это значительно облегчает жизнь разработчиков и предохраняет от раздувания реестра за счет разных редакций и вариантов поставок одних и тех же по сути продуктов, считает директор компании "1С" Борис Нуралиев.

С 2020 года резко увеличилось количество заявок по включению в реестр отечественного ПО, так как это было объявлено условием для получения льготы по НДС (0% вместо 20%), рассказал замминистра Максим Паршин. "После объявления президентом о беспрецедентных налоговых условиях для IT-отрасли, количество заявок увеличилось в несколько раз. Наша задача сегодня - сделать процедуру включения в реестр максимально понятной, прозрачной и эффективной", - пояснил он.

Новое правило не касается версий ПО с различными функциональными характеристиками, разных классов и построенных на различных технологических стеках. Новую заявку необходимо подать, если исключительные права на версии программного обеспечения принадлежат различным правообладателям.