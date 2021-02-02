Климов: Незаконные акции проводятся с прицелом на выборы в Госдуму

Глава временной комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов считает, что прошедшие в январе в разных городах России несанкционированные акции - это подготовка внешних игроков к выборам в Госдуму. Такое мнение он высказал во вторник на пресс-конференции.

"События прошлых выходных и позапрошлых выходных - это все, конечно же, (проводится) с прицелом на сентябрь 2021 года", - сказал он.

Для оппонентов России выборы в Госдуму - "это очень важное событие", которое рассматривается "как возможность ослабить нашу страну и разыграть здесь путем разного рода деструктивных действий некое изменение политической системы не в пользу россиян, а в пользу тех, кто считает нам своими противниками и этого не скрывает", уверен парламентарий.

По его словам, в комиссии Совфеда внимательно наблюдают за происходящим и собирают материалы о такого рода активности зарубежных стран на территории РФ. "По возможности мы будем знакомить с этим общественность", - пообещал сенатор.

Он также заявил, что парламентарии будут давать политическую оценку этим фактам, а при необходимости - "делать предложения законодательного характера".