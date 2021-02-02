Постановление администрации Костромской области от 1 февраля 2021 года № 26-а "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения Костромской области за IV квартал 2020 года"

В соответствии с Федеральным Законом от 24 октября 1997 года № 134-ФЗ "О прожиточном минимуме в Российской Федерации", Законом Костромской области от 20 июня 2005 года № 283-ЗКО "О прожиточном минимуме в Костромской области", в целях оценки уровня жизни населения Костромской области администрация Костромской области постановляет:

1. Установить величину прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Костромской области за IV квартал 2020 года в размере:

в расчете на душу населения - 11 010 рублей,

для трудоспособного населения - 11 993 рубля,

для пенсионеров - 9 209 рублей,

для детей - 10 851 рубль.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор области С.Ситников







