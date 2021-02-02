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02.02.2021 19:30

Медиакорпорация Китая тестирует телевещание сверхвысокого разрешения 8K

Медиакорпорация Китая 1 февраля в тестовом режиме впервые в мире в прямом эфире запустила телесигнал сверхвысокого разрешения 8K с помощью формата связи 5G. На церемонии запуска был показан документальный фильм "Прекрасный Китай", который был впервые снят в формате 8K Центром вещания на английском языке и Техническим центром Медиакорпорации Китая, передает информационная служба мобильного приложения "Россия-Китай: главное".

Прорыв, достигнутый в области съемки в формате 8К, позволит Медиакорпорации занять лидирующие позиции в производстве видеопродукции сверхвысокой четкости. В мероприятии принял участие заместитель начальника Отдела пропаганды ЦК КПК, гендиректор Медиакорпорации Китая Шэнь Хайсюн.

Согласно планам развития Медиакорпорации Китая, канал разрешения 8K будет запущен в канун Пекинской зимней Олимпиады-2022. Тогда будет реализован полный процесс телепроизводства в формате сверхвысокой четкости 8K от контента до монтажа и трансляции. Успешный запуск тестового 8K-канала продемонстрировал достижения научно-технических инноваций страны в этой области.

В ходе тестового вещания в формате 8K впервые используются самостоятельно разработанные Китаем стандарты кодирования видео и аудио AVS3, технические достижения с независимым правом на интеллектуальную собственность. Это нововведение Медиакорпорации Китая имеет огромное значение для развития телевидения сверхвысокого разрешения во всем мире.

Будучи одним из ведущих мировых СМИ, Медиакорпорация Китая стремится к реализации инновационной стратегии на основе новых технологий 5G + разрешение 4K/8K+ Искусственный интеллект. С 1 февраля канал сверхвысокой четкости 8K будет запущен в пробную трансляцию в IP-системе корпорации. Пользователи могут получать сигнал через телеприставку 8K AVS3.

Сигнал 8K будет одновременно транслироваться на 30 мониторах с большим экраном и 8K-телеэкранах, установленных в общественных местах в девяти городах Китая, включая Пекин, Шанхай, Гуанчжоу, Шэньчжэнь, Чэнду, Ханчжоу, Цзинань, Хайкоу и Циндао. Кроме того, грандиозный гала-концерт в прямом эфире, приуроченный к празднованию Нового года по лунному календарю (в этом году он наступит в ночь с 11 на 12 февраля), также будет транслироваться на канале сверхвысокой четкости 8K.

Россия - Китай: события и комментарии Компании СМИ Медиакорпорация Китая

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