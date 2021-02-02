Минтранс Японии расследует инцидент с самолетом в аэропорту Нарита

Министерство транспорта Японии изучит обстоятельства касания самолетом взлетно-посадочной полосы в аэропорту Нарита. Об этом сообщает телеканал NHK.

Инцидент произошел накануне вечером. Речь о самолете Doeing-747 японской транспортной компании Nippon Cargo, который следовал рейсом из Гонконга в Токио. "При осмотре после посадки на дне корпуса была обнаружена царапина шириной 90 сантиметров и длиной около трех метров. Предположительно, это след от соприкосновения корпусом самолета со взлетной полосой во время посадки. При осмотре судна перед вылетом царапин на корпусе выявлено не было", - приводит подробности РИА Новости.

Уточняется, что из-за сильного ветра самолет смог приземлиться только со второй попытки. На борту находились два члена экипажа, они не пострадали. Министерство транспорта присвоило происшествию статус "серьезного инцидента", который мог привести к аварии судна, начато расследование.