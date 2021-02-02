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Рубрика: В мире

Минздрав Саудовской Аравии предупредил о новой волне COVID-19

Фото: AP Photo/Amr Nabil Фото: AP Photo/Amr Nabil
Фото: AP Photo/Amr Nabil

Тщательно соблюдать санитарные нормы призвал жителей министр здравоохранения Саудовской Аравии и предупредил о вероятности второй волны коронавируса. В понедельник в стране выявили 255 случаев COVID-19, ранее этот показатель не превышал 80.

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"Мы наблюдаем заметный и постоянный рост числа заболевших коронавирусом в большинстве районов. По сравнению с цифрами первой недели января он составил 200%. Одна из главных причин - собрания", - приводит слова министра РИА Новости.

Обязательными в королевстве остаются требования носить маски, придерживаться социальной дистанции и избегать мест с большим количеством людей. Власти установили штраф в десять тысяч саудовских риалов (около 3 тысяч долларов) для учреждений, которые разрешают посетителям заходить в них без медицинских масок. За все время пандемии в стране зафиксировано 368 тысяч 329 заболевших коронавирусом.

В мире Ближний Восток Саудовская Аравия Пандемия коронавируса COVID-19

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