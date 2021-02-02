MW: Новый перехватчик станет самым опасным боевым самолетом России

Если Су-57 и его предполагаемые варианты созданы, как ожидается, для замены целого ряда истребителей четвертого поколения, то МиГ-41 станет преемником конкретного самолета - самого совершенного и мощного в ВКС РФ с точки зрения возможностей ведения воздушного боя МиГ-31БСМ. Эти машины остаются непревзойденными в своем поколении по многим параметрам.

За десятилетия службы МиГ-31 были существенно модернизированы, включая интеграцию радиолокационной станции "Заслон-М", новых ракет "воздух-воздух" Р-37, гиперзвуковых ракет "Кинжал", а также новых авионики и систем радиоэлектронной борьбы. Этот самолет получил множество преимуществ в сравнении с другими.

- Вероятнее всего, МиГ-41 получит все лучшее от МиГ-31 - он наверняка останется самым тяжелым самолетом, предназначенным для ведения боевых действий в воздухе, самым быстрым в своем классе. Ожидается, что перехватчик будет гиперзвуковым и сможет работать в ближнем космосе, что свидетельствует об увеличении инвестиций в космический потенциал вооружений, - пишет издание, отметив, что все характеристики МиГ-41 не раскрываются, так как вряд ли этот самолет получит экспортные варианты.

Ударные задачи по наземным и надводным объектам, вероятно, для МиГ-41 будут второстепенными, хотя на МиГ-31 с 2018 года устанавливаются гиперзвуковые ракеты класса "воздух-поверхность".

- Ожидается, что перехватчик получит новое поколения оружия класса "воздух-воздух". Дальность действия имеющихся сейчас Р-37 - 400 километров. Новые ракеты для МиГ-41, вероятно, станут значительно быстрее и будут иметь дальность действия около 600 километров, - говорится в публикации.

МиГ-31 особенно ценился за редкую способность сбивать крылатые ракеты. Также его радарный комплекс позволял использовать самолет для дальнего обнаружения. МиГ-41 наверняка будет иметь аналогичные возможности. Благодаря мощному радару он сможет обмениваться данными с наземными средствами ПВО, чтобы засекать бомбардировщики-невидимки на расстоянии нескольких сотен километров.

И все же наибольшую угрозу МиГ-41 представляет из-за его потенциальной стратегической роли и возможностей в области космической войны. В связи с высокой стоимостью новый перехватчик будет производиться малыми партиями, предполагает ихдание. Однако и небольшого количества этих самолетов окажется вполне достаточно, тем более, что они будут использоваться вместе с современными версиями МиГ-31.