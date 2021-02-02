На западе Австралии вспыхнул лесной пожар

Порядка трех десятков жилых домов были уничтожены на западном побережье Австралии в результате крупного лесного пожара. Он охватил более шести тысяч гектаров, передает местное издание WA Today.

Огонь вплотную подобрался к жилым районам в городе Суон. Порядка 400 человек были вынуждены покинуть свои дома и находятся в эвакуационных центрах штата Западная Австралия, пишет ТАСС.

Для борьбы с огнем мобилизованы более 300 пожарных, им также помогают волонтеры и рейнджеры департамента охраны дикой природы и биоразнообразия. Локализовать пожар пока не удается, этому мешает сильный ветер и сухая жаркая погода, установившаяся на западном побережье континента. Сведений о пострадавших среди населения не поступало.