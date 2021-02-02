Постановление администрации Ненецкого автономного округа от 26 января 2021 года № 16-п "Об установлении величины прожиточного минимума в Ненецком автономном округе за IV квартал 2020 года"

В соответствии с законом Ненецкого автономного округа от 06.01.2005 № 553-оз "О порядке установления величины прожиточного минимума в Ненецком автономном округе" Администрация Ненецкого автономного округа постановляет:

1. Установить величину прожиточного минимума в Ненецком автономном округе за IV квартал 2020 года в расчете на душу населения - 21 757 рублей, для трудоспособного населения - 22 971 рубль, для пенсионеров - 17 753 рубля, для детей - 22 585 рублей.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор Ненецкого автономного округа Ю.В.Бездудный







